Crimen de Anahí: Uno de los detenidos había sido imputado por abuso hace meses

Marcelo Villalba, uno de los dos hombres detenidos por el secuestro, violación y asesinato de Anahí Benítez, y cuyo ADN fue hallado en el cuerpo de la adolescente, había sido imputado por abuso sexual de una mujer hace tres meses, informaron hoy fuentes judiciales.



Las fiscales Verónica Pérez y Fabiola Juanatey, de la UFI especializada en Violencia de Género de Lomas de Zamora, solicitaron hoy al juez Sebastián Monelos la prisión preventiva de Villalba y de Marcos Bazán, el otro detenido en la causa por el crimen de la adolescente.



Fuentes judiciales confirmaron que a fines de abril Villalba fue detenido e imputado por abuso sexual simple a una mujer a la que manoseó en la vía pública, a pocas cuadras del Obelisco. Las mismas fuentes precisaron que esa causa por abuso sexual tramitó ante el juez de instrucción Luis Zelaya e intervino la fiscal Cinthia Oberlander, quien dispuso la excarcelación de Villalba por no tener antecedentes previos.



El otro caso que involucra a Villalba se hizo público hoy después de que la víctima, Katia Documet Silva, publicó los detalles del momento que vivió en la calle y del trámite judicial en su cuenta de la red social Facebook.



"Anahí estaría viva si la justicia hubiese reaccionado adecuadamente ante el aviso", escribió la mujer, y cuestionó la audiencia judicial: "Me cruzaron tres veces con el agresor (a pesar de haber pedido expresamente no cruzármelo) que hasta se fue en libertad antes que yo terminara de hacer los trámites y pasó por al lado mío con una sonrisa altanera".



Por su parte, Lucio de la Rosa, abogado de Bazán, dijo hoy que su defendido proclamará su inocencia y reclamará la libertad en la audiencia oral ante el juez Monelos, prevista para el miércoles en los tribunales de Lomas de Zamora.



El letrado anticipó que van "a pedir un dictamen pericial" sobre la grabación en video del procedimiento judicial y policial en el cual un perro rastreó el olor de Benítez y se dirigió hacia la casilla que ocupaba Bazán en la Reserva Natural Santa Catalina, de Lomas de Zamora, donde fue encontrado el cuerpo de la adolescente.



Las fiscales Pérez y Juanatey formalizaron hoy el pedido de prisión preventiva de Villalba y Bazán, a quienes consideran a prima face los responsables del secuestro, violación y asesinato de Benítez.



La Fiscalía imputó a Villalba por "privación ilegal de la libertad, abuso sexual agravado y homicidio agravado" y a Bazán por "privación ilegal de la libertad y homicidio agravado".