Le revocaron el arresto domiciliario a Gustavo Alfonzo y debe volver a la cárcel

El beneficio y la comodidad se terminaron para Gustavo Alfonzo, el locutor y publicista de Concordia condenado a 10 años de prisión por explotación sexual de adolescentes. El hombre fue sentenciado en marzo pero se mantuvo bajo el régimen del arresto domiciliario debido a la diabetes que padece.



La Fiscalía federal pidió que se realicen nuevos estudios médicos para constatar su situación actual, y los distintos médicos que lo revisaron fueron contundentes: está en buen estado de salud y su afección puede ser tratada en la Unidad Penal N.º 3 de Concordia. De este modo la jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió revocarle el beneficio y enviarlo a la cárcel.



En el juicio que la organización que encabezaba Alfonzo se sostenía de la captación de menores en estado de vulnerabilidad y de la organización de eventos en los que clientes pagaban buenas sumas de dinero para violar a las adolescentes. Pero la historia no terminó con la condena, sino que el Tribunal, tal como lo había pedido el fiscal general José Ignacio Candioti, ordenó al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay que se siga investigando a las personas que los nombres y apellidos de personas que fueron nombradas en el debate.



El condenado por Trata de personas con fines de explotación sexual estaba en su casa y tenía que cumplir normas de conductas como permanecer en la vivienda, y debía mantenerse alejado de la víctima y no molestarla por ningún medio. Ahora se consideró que se imponía realizar un nuevo análisis de su situación.



Para esto era necesario contar con los informes médicos correspondientes. El querellante Daniel Cedro dijo que "no existe razón valedera para que Alfonzo continúe en prisión domiciliaria, toda vez que la enfermedad crónica que padece (diabetes) puede ser controlada y tratada en el establecimiento donde se encuentra privado de su libertad con los debidos controles médicos, ejercicio físico diario y la dieta acorde a sus necesidades".



El fiscal Candioti invocó la existencia de otros internos alojados en unidades penales de la provincia, que padecen la misma patología que el condenado, quienes reciben la debida atención sanitaria.



El informe producido por el hospital Felipe Heras, se consigna que Alfonzo es un "paciente en buen estado de salud en el momento actual, que presenta un diagnóstico de diabetes tipo 2 compensada, presenta buen control metabólico", y que "se encuentra en condiciones de salud favorables, es hipertenso y diabético en tratamiento sin complicaciones actuales".



El informe labrado por el médico de la Cámara Federal luego de auscultar al interno en forma personal, dictaminó que "Alfonzo presenta diabetes tipo II e hipertensión arterial sin complicaciones actuales, patologías frecuentes tanto en la población general como en el ámbito penitenciario". Luego de analizar también distintos informes pedidos de laboratorio, concluyó que ambas afecciones "pueden ser tratadas adecuadamente en la Unidad Penal".



Por último, se recibieron informes del cuerpo médico de la Unidad Penal Nº 3 que está compuesto por tres médicos (uno de ellos psiquiatra) y tres enfermeros. "El personal médico se encuentra a disposición de la Unidad Penal las 24 horas del día ante las necesidades de atención de salud de la población penitenciaria.



En relación a la cantidad de detenidos que padecen diabetes en la actualidad son tres internos, de los cuales uno se encuentra con tratamiento con insulina, los otros dos son hipoglucemiantes orales, y dicha medicación es otorgada en tiempo y forma. De acuerdo a las patologías que padece el Sr. Alfonzo el tratamiento puede ser realizado en esta Unidad Penal, donde también en estos casos de enfermedades de evolución crónica se realizan controles por especialistas por consultorio externo en el hospital Felipe Heras", sostuvieron en forma clara y contundente.



De este modo, Berros sentenció "revocar la prisión domiciliaria del condenado Gustavo Darío Alfonzo y disponer su inmediato traslado y alojamiento en la Unidad Penal Nº3 de la ciudad de Concordia". (Diario UNO)