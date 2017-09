Llamarán como testigo al ex juez que habría desestimado denuncias contra Rivas

Era una persona reconocida

Sorpresivas declaraciones

Nunca se sintieron víctimas

Comprometedoras declaraciones

Un personaje de color

La abogada que representa a la ONG "Con los Gurises No", conformada años atrás por todo lo relacionado al caso de Javier Broggi en Urdinarrain, se mostró asombrada por las declaraciones mediáticas que brindó el jueves Gustavo Rivas a la salida de los Tribunales, pero la letraday que el magistrado no actuó como correspondía por las supuestas influencias que tenía el hoy imputado."Muy pocas personas hicieron cosas contra Gustavo Rivas y prácticamente fueron repudiadas. En el sentido de querer llevar víctimas y haber sido rechazados por el juez de turno en ese momento", mencionó Esnaola en declaraciones a ElDía.Esta afirmación no pasó desapercibida y se le repreguntó sobre este mal desempeño del magistrado: "Los padres de la víctima que yo represento, junto con otros padres de los quey que no se podía enfrentar, porque le iba a ocasionar un perjuicio a su hijo".Esta grave acusación que realizó Esnaola no fue denunciada en su momento a la Justicia y actualmente Carboni ya no es funcionario judicial, por lo que no puede ser sometido a un jury de enjuiciamiento o a cualquier procedimiento por su accionar. "Seguramente se va a presentar como testigo, lo vamos a pedir y lo va a pedir la Fiscalía seguramente, porque él tiene que dar su versión. Está la versión de los padres de mi representado y de los otros padres que acompañaron a sus hijos y que no se han presentado como víctimas", indicó la querellante.De ser cierta esta denuncia que hace Esnaola y que también fue mencionada (aunque sin precisar el nombre del magistrado) en la revista Análisis del 27 de julio,Rivas se presentó el jueves a una audiencia de ampliación de imputación por los últimos dos denunciantes que habrían ratificado lo mismo que mencionaron los primeros cuatro y por lo que se lo acusó de corrupción y prostitución de menores.Tal como lo había adelantado ElDía, el abogado no declaró porque se repitió lo mismo que la primera vez;, Raúl Jurado.Sin embargo, a la salida de los Tribunales, Gustavo Rivas, habló con la prensa y dijo: "Tuve relaciones con muchos, pero no recuerdo sus edades en ese momento". "Mi conciencia me dice que muchas personas que puedan haber tenido alguna relación conmigo,", manifestó en otra de sus declaraciones.Esto llamó mucho la atención de la querella, y seguramente también de la Fiscalía. Esnaola lo exteriorizó: "Me sorprendió que no haya declarado en el expediente, en la investigación,".Pero la entrevistada no dejó pasar esas declaraciones de Rivas y adelantó que serán utilizadas por la querella porque "tienen mucha validez". Incluso adelantó que requirió a Fiscalía el crudo de las grabaciones a los medios porque "dijo abiertamente ha mantenido relaciones sexuales con personas que no sabe si son menores o no, que ha tenido relaciones sexuales con personas que han sido víctimas, que siguen siendo sus amigos y que no tienen problemas con él".Que no hayan manifestado sentirse víctimas "es algo que él no desconoce". "Lo dice así para que no suene comprometedor para él, pero lo es por dónde se lo mire. Es comprometedor lo que está diciendo", agregó la querellante.. Una persona con una inteligencia quizás superior a lo normal, muy memorioso, siempre ponía la nota de color en cualquier acto en el que estaba presente. Se fue metiendo. Eso es lo que hacen los pederastas.. Empezó a construir ese personaje de color, el tipo que sabe, es historiador, abogado, sumamente respetable en su profesión, en su labor como historiador. Entonces, todo esto se convierte en un obstáculo para cuando viene alguien y te dice 'sabes lo que se dice de esta persona' y te responden: 'Pero a vos te parece. Mira que es un tipo re-macanudo. No creo, es un señor".