Santa Fe: establecieron nueva prórroga de prisión preventiva para Hugo Tognoli

No obstante, el mismo día y desconociendo el planteo del abogado defensor Néstor oroño, el Tribunal Oral Federal N° 2 prorrogó la medida privativa de la libertad que vencía el miércoles 7 de septiembre.



Tognoli se encuentra actualmente alojado en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en Rosario, donde desde el jueves lleva adelante una huelga de hambre tras enterarse de que seguirá indefinidamente preso. El expolicía fue trasladado de una cárcel federal de Buenos Aires a la ciudad de Rosario desde que se inició el juicio oral a fines de junio, en el que está acusado de brindar protección al capo narco de Villa Cañás.



Tognoli está procesado y atraviesa un juicio por el delito de comercio de estupefacientes, agravado por el número de personas y por su calidad de funcionario policial (art. 5 inc. "c" de la Ley 23.737, agravado conforme a las previsiones del art. 11 incs. "c" y "d", todo de la Ley 23.737).

Prórroga indefinida



En cuanto a la última presentación realizada ante el Ministerio Público Fiscal, da cuenta de una serie de hechos sucedidos en el transcurso de la mañana del jueves 31 de agosto y por los cuales dos miembros del tribunal podrían haber incurrido en delitos. Puntualmente señala a los jueces Beatriz Caballero de Barabani y Omar Di Gerónimo, que fueron los que suscribieron el acto ante la ausencia del tercer vocal Otmar Paulucci.



"Cumplo prisión preventiva desde el 7 de marzo de 2013. Previamente había estado detenido desde el 21 de octubre de 2012 hasta el 5 de noviembre de 2012" recordó el policía que ocupó la jefatura de policía tras su paso por la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA).



Dijo que una vez "agotado el plazo de dos años de cumplimiento de prisión preventiva, por resolución del 2 de marzo de 2015 se prorrogó la misma por el término de seis meses". Y que el "4 de septiembre de 2015, el juez a cargo de la instrucción volvió a prorrogar la prisión cautelar por el término de seis meses a contar a partir del 7 de septiembre de 2015" haciendo un total de tres años de encarcelamiento sin condena. Luego se produjeron sucesivas prórrogas el 29 de febrero y el 31 de agosto de 2016 y la última el 3 de marzo de 2017.



Plazo máximo



La cercanía con el nuevo vencimiento -el próximo jueves 7 de setiembre- llevó a la defensa a cargo del penalista Néstor Oroño a presentar un hábeas corpus en favor de Tognoli bajo el argumento que "sobradamente vencido el plazo máximo de tres años de prisión preventiva previsto en la ley".



En el escrito, la defensa señaló su pretensión de que "el tribunal se abstenga de emitir cualquier acto o resolución que mantenga o agrave la situación del amparado". En tal sentido, denunciaron que cargaron a través de la página oficial "la copia digital del escrito, a las 07:56 horas" del 31 de agosto -para lo cual acompañan Constancia de Visualización- y en el mismo acto recusaron a los integrantes del Tribunal.



Sin embargo, a las 09:33 del mismo día, fueron notificados mediante cédula electrónica de la la Resolución N° 153/17, mediante la cual, el Tribunal Oral Federal, resuelve prorrogar la prisión preventiva para Tognoli. En ese sentido, cuestionaron que en el sistema oficial "figuraba la cédula de notificación de la Resolución N° 153/17, pero no el ingreso del pedido de hábeas corpus" presentado con más de una hora y media de anticipación.



Adulteración y pericias

Luego, al volver a chequear el sistema en horas de la tarde, la defensa advierte "que se había adulterado el horario de ingreso de la copia del escrito de hábeas corpus, consignando que el ingreso fue a las 12:00 horas y no a las 07:56 (se acompaña constancia de visualización), como efectivamente había acontecido".



En definitiva cuestionan la "supresión del sistema informático, el asiento del ingreso de la copia del documento" y que en segundo lugar, "se insertó falsamente en el registro, una hora de ingreso posterior a la real: 12:00 horas".



Además destacó la defensa que a la hora de dictar la prórroga los jueces "se encontraban legalmente recusados. Situación que maliciosamente pretendieron desconocer al hacer aparecer la pieza de hábeas corpus/recusación ingresada a las 12:00".



Para probar la maniobra la defensa solicitó una pericia informática para determinar si existió manipulación del sistema, a cargo de peritos oficiales de la Corte Suprema de la Nación, con designación de perito de parte.



El debate



El juicio contra el ex jefe de la Policía de Santa Fe Hugo Tognoli, empezó el 26 de junio ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, que integran los jueces Betriz Caballero de Barabani -presidente-, Omar Di Gerónimo y Otmar Pulucci. Durante el debate está prevista la declaración de 230 testigos, dado que son varias causas acumuladas y que se juzga a un total de 27 imputados, entre los que se encuentran ex policías, narcotraficantes y vendedores barriales. Puntualmente la causa que involucra a Tognoli es la que en octubre de 2012 generó su desplazamiento del gobierno de Antonio Bonfatti como jefe de policía. Lo acusaron de brindar cobertura al narco de Villa Cañás, Carlos Ascaíni. El episodio se remonta a septiembre de 2009, cuando Tognoli era jefe de Drogas.



Juicio en stand-by



Tras confirmar la recusación a dos de los miembros del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, el abogado Néstor Oroño informó que el juicio oral que se lleva adelante contra su pupilo Hugo Tognoli se reanudará recién el miércoles 13 de septiembre, producto de la ausencia por licencia de uno de los vocales del juicio.



También refirió que el juicio se encuentra momentáneamente suspendido desde el 23 de agosto, fecha en que se celebró la última audiencia. "Se están produciendo las testimoniales, y se prevé el fin del juicio para fines de este mes", adelantó el abogado.



También dijo Oroño que "la recusación era a los fines de la medida cautelar, porque ya habían resuelto en tres oportunidades", pero que eso no significaba un reproche a los jueces que llevan adelante el reproche.



Sin embargo, "ahora quizás haya una nueva causa de recusación por la cuestión que se ha planteado" y porque "Tognoli los ha denunciado"; no obstante "vamos a ver la decisión que va a tomar el tribunal" cuando traten cuestiones preliminares el próximo 13 de septiembre.



Análisis Digital.