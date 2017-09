Caudana aceptó en juicio abreviado condena por proxeneta

Acordó cinco años y medio de prisión por cobrarle dinero a mujeres para ejercer la prostitución en la zona de la Terminal de Paraná.



Ayer por la mañana se llevó a cabo la audiencia en la que se presentó ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl el acuerdo al que arribaron Caudana y Conraut con la Fiscalía. El hecho principal que les imputaron fue haberles cobrado un canon a cuatro mujeres santafesinas que ejercían la prostitución en la zona de la terminal de ómnibus de Paraná.



Según la causa, entre 2013 y 2015 ambos dominaban la zona, principalmente los alrededores de la plaza Martín Fierro, donde las mujeres debían pagarles entre 50 y 100 pesos diarios. El delito es Explotación de la prostitución ajena, por el cual Caudana aceptó cinco años y seis meses de prisión, en tanto que Conraut acordó nueve años, que comprende una condena anterior por homicidio. Ambos la están cumpliendo en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, indica Uno.



El acuerdo fue firmado por el fiscal Álvaro Piérola y los defensores Matías Argüello de la Vega (por Caudana) y la defensora oficial Antonella Manfredi (por Conraut).



El juez Ruhl interrogó a los imputados, quienes admitieron haber cometido los hechos referidos, y luego informó que analizará las pruebas del legajo para decidir si homologa o no el acuerdo. El viernes de la semana que viene dará a conocer la sentencia.



Además del dominio de la prostitución en la zona de la Terminal, Caudana tiene otras dos causas en el fuero provincial. Una por la tenencia de documentación apócrifa, que se inició a partir de que fuera interceptado en la ruta nacional 18, en Villaguay, en un vehículo con carné de conducir y una póliza de seguro falsos. La otra es por amenazas y agresiones contra su expareja y otros familiares de la mujer, en un contexto de violencia de género.



Las evidencias ofrecidas para ser valoradas por el magistrado van desde teléfonos celulares que fueron incautados en allanamientos en la celda donde Caudana estaba detenido en la cárcel, como los mencionados documentos apócrifos que le secuestraron en el procedimiento que llevó adelante personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía.



En caso de una sentencia condenatoria, será la cuarta condena recibida por Caudana, pero la primera que no es por narcotráfico.



Los cinco años y medio que pactó con la Fiscalía se sumarán a la pena que, muy probablemente, recibirá en el fuero federal.



A mediados de octubre de 2016, Caudana fue detenido en la ruta 18 con 10 kilos de cocaína por la Policía Federal y procesado en esa causa por el Juzgado Federal de Paraná por ser el gran proveedor de cocaína a distintas organizaciones narco de la provincia. Con pruebas tan contundentes, recibirá una dura condena que se sumará a la acordada ayer. No hay muchos atenuantes a los que pueda recurrir, y seguramente lo espera un largo período en el encierro.



Uno.