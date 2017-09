Sedición en Concordia: Policías piden elevar el monto de la indemnización

La Justicia condenó al Estado provincial a pagarles una indemnización en concepto de "daño moral" a 16 de los 18 policías que participaron del alzamiento en Concordia, en diciembre de 2013. Según el fallo, fueron encarcelados en unidades penitenciarias en condiciones que "resultaron vejatorias".



Los efectivos, con el patrocinio legal del doctor Enrique Oscar Bacigaluppe, reclamaron un resarcimiento por daños y perjuicios en el tiempo que duró su detención en las Unidades Penales Nº 8 de Federal y Nº 1 de Paraná. Vale recordar que todos fueron detenidos el 6 de febrero de 2014.



"Fueron detenidos y trasladados a Federal sin siquiera contar con abogado defensor", señaló Bacigaluppe, y agregó que "los tuvieron detenidos durante meses, en condiciones no adecuadas para quien se sigue presumiendo como inocente, dado que no hay condena firme".



El letrado contó además que "vivían como verdaderos animales, sin mínimos servicios ni atención médica, ni nada base a eso". Eso motivó que se presente un recurso de amparo y un reclamo de una indemnización al gobierno provincial.



"El juez la fijó en 18.000 pesos, que actualizado serán unos 30 o 40.000", detalló el abogado. Subrayando que aun así, ese monto fue considerado "exiguo", por lo que se interpuso un recurso de apelación. Dado que "consideramos que el daño producido a esta gente se debe de dimensionar o valorar en su justa medida, y es muy superior al monto fijado", enfatizó.



La causa

Por último, Bacigaluppe explicó que la causa penal que originó todo "está en el Superior Tribunal de Justicia, porque hay un planteo de nulidad de la sentencia de Casación". Vale recordar que ese primer fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, data de julio de 2015. En la oportunidad, a los uniformados se les aplicó penas de entre 3 y 4 años de prisión, al hallarlos culpables del delito de sedición agravada, dada la función pública que desempeñaban.



"Si se decretara la nulidad de ese fallo, se tendría que hacer el debate en Casación con un nuevo tribunal, a los efectos de analizar la sentencia que se dictó acá en Concordia", explicó el profesional. Deslizando además, que si el máximo órgano no lo entendiera así, quedaría la alternativa de llegar a la Corte Suprema de Justicia, lo cual es "bastante complicado". (Diario Río Uruguay)