Asaltaron sucursal del Banco Nación y se llevaron más de un millón de pesos

Dos delincuentes encapuchados y armados asaltaron esta mañana la sucursal del Banco Nación situada en plena zona céntrica de la ciudad bonaerense de Morón, en la zona oeste del conurbano, y se llevaron una importante cantidad de dinero del sector de tesorería.El asalto fue concretado poco antes de las 11:00 en la sucursal situada en Rivadavia y 9 de Julio, a una cuadra de la estación de trenes local, informaron fuentes policiales.Los delincuentes tomaron como rehén a un empleado de tesorería para dirigirse a ese sector del banco y apropiarse de una saca con dinero, para luego escapar.En forma extraoficial se supo que los asaltantes se llevaron alrededor de un millón de pesos distribuidos en 50 mil dólares y cien mil unidades de la moneda nacional.Según indicó Alejandro, un cliente que se encontraba en la línea de cajas, el robo duró pocos minutos, aunque derivó en escenas de pánicos."Los clientes no vimos a los ladrones, nos dimos cuenta que algo pasaba por los gritos de las empleadas que pedían por la Policía. En ese momento todos quisieron salir por la puerta de adelante y hubo algunos empujones", contó.No obstante, no se registraron lesiones de consideración entre empleados y clientes del banco.Alejandro aseguró que custodios privados a cargo de la seguridad del banco "no hicieron nada" y "sólo atinaron a esconderse detrás de los banners de publicidad".Según indicaron los voceros consultados, la seguridad del banco es provista por la empresa "Comprivada".Por otro lado, testigos indicaron que los delincuentes escaparon, a pesar del nutrido tránsito de la zona, a bordo de un automóvil Volkswagen Fox de color negro, el cual era intensamente buscado.En el hecho tomó intervención la comisaría primera de Morón y el fiscal en turno del Departamento Judicial local. (NA).-