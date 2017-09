Retirarán celulares a policías que intervengan en escenas de delitos graves

Policiales Sancionaron a policía por difundir el video de joven fallecida

Boca en Paraná y Fiesta de Disfraces

Tras la sanción al policía que, ante el pedido de su esposa, registró con su celular el momento en el que fue hallado el cuerpo sin vida de Solange Beade, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, confirmó aque, a partir de ahora y como nueva medida, "ante hechos graves" se retirarán los aparatos telefónicos a los policías que intervengan en la escena.Y en relación a la actitud que tuvo un policía de 24 años, suboficial que vive en San Benito, el jefe policial remarcó:que faculta nuestra ley rectora"., sentenció el comisario.En la oportunidad, Maslein comentó que aún no tienen respuestas de parte de la AFA para el cambio de fecha del partido Patronato vs. Boca en el estadio Grella."Estamos en tratativas para que el partido Patronato vs. Boca se juegue el lunes, o el sábado, para no chocar ambos eventos que son en el mismo horario", indicó. De no ser así, el operativo policial por la Fiesta de Disfraces comenzaría a las 18, y en forma paralela, el que tiene que ver con el encuentro deportivo."No es porque nuestra Policía no tenga la capacidad para cubrir ambos eventos, que no se interprete eso, sino que más que nada era para ordenar los dos eventos y que no sean paralelos; para brindar una mejor seguridad a una ciudad que estará repleta", justificó.