Alta velocidad y frenos defectuosos ocasionaron la tragedia vial con 15 muertos

El juez de la causa dio las conclusiones preliminares en base a informes técnicos, pericias y testimonios.A más de dos meses de la Tragedia de la Cuesta de los Terneros el juez que lleva la causa, Pablo Peñasco, brindó las primeras conclusiones en base a pericias mecánicas, informes técnicos y testimonios recibidos.Básicamente se puede resumir que el colectivo bajó a una velocidad casi tres veces de la permitida en ese tramo, con frenos que no respondían adecuadamente, se encontró con un auto (el Renault 12 rojo manejado por un matrimonio de personas mayores) que transitaba a la velocidad reglamentaria, hizo una maniobra para evitar chocarlo, al sobrepasarlo intentó volver a su carril, chocó contra un cerro y terminó volcando.Todo eso en un contexto de una pendiente pronunciada, con curvas y contracurvas y una prohibición de sobrepaso indicaba por la doble línea amarilla.El magistrado, acompañado por la fiscal correccional Florencia de Diego, que inicialmente tuvo la causa, reveló que los últimos registros del tacómetro hacen presumir que el micro, que iba desde Malargüe a San Rafael, subió la Cuesta a 30 kilómetros por hora pero luego transitó la bajada de 80 a 87 km/h, publicóAdemás, la pericia mecánica indica que "si bien el sistema de frenos funcionaba, no lo hacía en condiciones óptimas".En ese sentido explicó que los frenos del micro "en condiciones normales de funcionamiento respondían de 77% a 78%", pero en una pendiente y a una alta velocidad se presume que el porcentaje de respuesta pudo ser menor.En resumen "podemos decir que hay cuatro o cinco factores que tuvieron incidencia sobre el accidente en sí".En ese marco enumeró "la pendiente del camino por la que iba pasando el colectivo y la velocidad que registra el tacómetro".Además, "la existencia de un vehículo que iba circulando a una velocidad conforme a la señalización existente de una máxima de 30 kilómetros por hora, lo que en principio presuponemos que ha generado la necesidad de una maniobra por parte del chofer del colectivo que iba a una velocidad elevada para no impactar con ese vehículo que lo tenía en el mismo carril de circulación".También "se evidencia que el chofer primero intentó evitar una colisión con el auto que iba adelante suyo y después con el cerro con el que finalmente impacta, según informa Policía Científica".Y el último factor fue el sistema de frenos, que "aunque respondieron, no funcionaban al 100%, sino dentro de los porcentajes que informa la pericia mecánica".Otra certeza es que el análisis del cuerpo del conductor del colectivo dio negativo a alcohol y otras sustancias negativas, según el magistrado.Aclaró que la investigación "no ha terminado, la causa judicial continúa y hay pruebas pendientes para producir".Está caratulada "homicidio culposo agravado por la conducción anti reglamentaria y por la cantidad de víctimas fatales y heridas". Por el momento no hay ninguna persona imputada porque murió el chofer Jorge Damián Pinelli, que en principio aparece como el responsable del hecho.Aún falta tomar declaración a varios de los sobrevivientes y realizarles estudios del estado actual de salud a todos, tareas que el juez pidió que se realicen en algún juzgado de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, zona de origen de las víctimas.El juez puede mantener abierta la causa hasta un año, pero aseguró que el grueso de la prueba ya está incorporada, por lo que "vamos a tratar de resolverla lo más antes posible".