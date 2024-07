Sigue la medida de fuerza de colectiveros: de 7 a 10 no hay transporte urbano

Paraná Falta de colectivos afecta el movimiento en Peatonal San Martín de Paraná

Paraná Usuarios de transporte expresaron malestar por la reducción del servicio

Por tercer día consecutivo los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná y el área metropolitana se ven afectados por una medida de fuerza dictada por UTA Entre Ríos que implica una retención de servicios de 7 a 10 y de 18 a 21 horas.La medida tiene que ver con el reclamo del pago de 500.000 pesos que, según el gremio, debía haberse abonado hace unos 40 días; sin embargo desde Buses Paraná afirman que no existe tal deuda salarial con los trabajadores.Vale recordar que en este conflicto, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria pero la misma no fue acatada por UTA que entiende que en este conflicto no cabe dictar dicho acuerdo.