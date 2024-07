Paraná

Miércoles 17 de Julio de 2024

Se registró un incendio por día en lo que va de julio: "La gente prende fuego"

"Son todos provocados, puede ser intencional o no, pero no podemos decir que es natural salir a un incendio de autos a las once de la noche. Es imposible", afirmó Hernán Méndez, subjefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, a Elonce.