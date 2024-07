Se espera un aumento de consultas por enfermedades respiratorias

Paraná Se realizó en hospital San Martín una cirugía inédita a paciente con cardiopatía

Respecto a la atención de enfermedades respiratorias en la temporada invernal, brindada por el nosocomio de mayor complejidad de Entre Ríos desde la Unidad de Demanda Espontánea (UDE), el director médico del establecimiento, Mauro González, destacó que actualmente un 60 por ciento de las consultas son por estas afecciones. El porcentaje restante (40 por ciento), corresponde a otras patologías de diversa gravedad. "Estamos trabajando a demanda y en coordinación con los centros de salud y otras instituciones sanitarias para brindar atención inmediata ante posibles complicaciones", aclaró González. Además, el nosocomio deriva a la guardia o al área de internación, los casos que así lo requieran.Cabe destacar que la Unidad de Demanda Espontanea, ubicada en calle Pascual Palma, "no solo se ocupa de pacientes respiratorios, sino también de otras afecciones leves". En este sentido, el médico explicó: "Un paciente que tiene síntomas respiratorios, fiebre por otra patología o simplemente un dolor de tobillo o de rodilla que no es una urgencia, entonces pasa por esta unidad".En tanto, por guardia central, son abordados síntomas tales como: falta de aire, dificultades en la movilidad, descompensación o desmayo, entre otros.Ante el abordaje de afecciones respiratorias, un pequeño porcentaje de los pacientes internados recibirá tratamiento endovenoso y oxígeno.En este sentido, el profesional aclaró: "La internación se indica cuando el paciente necesita oxígeno, no se alimenta, no puede tomar líquido o medicación por sí solo, o cuando el cuadro se prolonga en el tiempo y ya no son tres días ni cuatro, sino que lleva más de una semana la recuperación".Finalmente el médico destacó que, frente al incremento de las bajas temperaturas, en las próximas dos semanas se espera un aumento de consultas, en general, por estas afecciones.