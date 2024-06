Trabajadores temen que “el ICER declare quiebra y no paguen indemnizaciones”

Trabajadores del Instituto de Cardiología de Entre Ríos (ICER) temen por el inminente cierre de la entidad de calle Italia 142 de Paraná; como consecuencia de la medida, más de 35 empleados perderían su fuente laboral.En estos últimos días, los trabajadores tuvieron una reunión con los gerentes quienes les habrían informado del inminente cierre por estar en situación de quiebra. Desde el viernes por la noche el lugar se encuentra cerrado y con una guardia policial.Según informó una enfermera, Andrea Godoy, a“el jueves nos comunicaron la situación de quiebra y a partir del viernes comenzaron a dar de alta a todos los pacientes que estaban en internación. Además, detallaron que cortaban con los consultorios ambulatorios”.

“Luego, en la noche del viernes, pusieron candado a la puerta principal y además había una guardia policial”, expresó Godoy al recordar que desde hace meses se habla del “cierre del ICER y en estos últimos días la situación se puso critica”.Acto seguido, la enfermera aseguró que “ningún trabajador recibió el telegrama de despido correspondiente, por lo cual decidimos seguir viniendo a nuestro lugar de trabajo porque no queremos hacer abandono laboral. En este momento nosotros estamos encerrados en la clínica”.Y detalló que para poder ingresar a su habitual lugar de trabajo, “le tenemos que dar nombre, apellido y DNI al guardia de la puerta, eso es cada vez que entramos y salimos. Nos sentimos presos en nuestro lugar de trabajo y no podemos decir que estamos despedidos, porque legamente no fuimos notificados”.En paralelo a esta situación, Godoy explicó que dentro del ICER “los servicios de Hemodinamia – que pertenecen a la doctora Llanos- siguen funcionando. Es una gran sociedad y esta medica no nos reconoce, solo se hace responsable con lo que pasa en su área, pero para trabajar correctamente necesita de la parte de internación, que al día de hoy la están desmantelando”.E esta misma línea detalló que “los gerentes nos hicieron más presentes, no hay médicos presentes. Estamos abandonados directamente.Godoy detalló que en la última a reunión que tuvieron con los gerentes del ICER se les notificó que “iban a hacer una certificación, una notificación colectiva con un escribano, porque en teoría no tenían fondos para mandar un telegrama de despido a cada uno”.En esta misma línea, detalló que están muy preocupados por la situación salarial y, de ser despedidos, no saben si los van a indemnizar: “En este momento, nos siguen debiendo el aguinaldo de diciembre de 2023, el 15% del sueldo de mayo, mes completo de junio y ya el nuevo agüinado.Pero nos dijeron que no tienen plata paga pagarnos”, sostuvo la enfermera al asegurar que ella tiene una antigüedad de ocho años y medio, pero que hay compañeros que tienen muchos más años trabajando para el ICER.Sobre los pasos a seguir, a trabajadora contó que “una vez que presenten quiebra, va iba a venir un Fisco, donde ellos iban a hacer un relevamiento de las cosas que quedaron acá adentro, por eso no queremos que se lleven nada”.“Una vez que hagan un relevamiento de las cosas, tal vez rematen los elementos de más valor y con eso más la plata que les ingrese las obras sociales, saldar lo que puedan de lo que nos deben, pero indemnización cero”, expresó la enfermera.Finalmente, la trabajadora contó que todos los empleados se están asesorando para evaluar medidas a tomar en torno a este asunto.