Día mundial del donante de sangre: realizan colecta externa en plaza Mansilla

Sobre el acto de donar sangre



Se cumplen 20 años de la primera celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, con el objetivo de promover y fidelizar la donación voluntaria y habitual de sangre.Este año el lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “20 años celebrando la generosidad: ¡Muchas gracias, donantes de sangre!” en una campaña donde se busca dar las gracias a las personas de todo el mundo que salvan vidas con sus donaciones, a la vez que plantea un llamado a la acción para motivar a que más personas se unan al movimiento mundial de donación de sangre.En la ciudad de Paraná, y en el marco de las actividades para promover la donación voluntaria,, donde se instalará el colectivo especialmente adaptado para extracciones.El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra cada 14 de junio en todo el mundo para poner de relieve las actividades mundiales, nacionales y locales, recordando la fecha de nacimiento del austríaco Dr. Karl Landsteiner, quien descubrió los grupos sanguíneos y fue distinguido con el Premio Nobel de Medicina en año 1930.Patrocinado desde 2004 por la OMS, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, el “Día Mundial del Donante de Sangre” busca instalar el tema en la opinión pública y motivar a las personas a convertirse en donantes voluntarios y habituales.La sangre humana no se compra, ni se fabrica. La única forma de obtenerla es través de la donación, ya que no existe ningún producto capaz de sustituirla completamente. En ese sentido, nuestro país cumple con la meta cuantitativa de la OPS (que recomienda que el 3% de la población done sangre en forma voluntaria y habitual) y se registran anualmente 1.400.000 donaciones y se producen 4.000.000 de componentes sanguíneos.Sin embargo, aún se debe mejorar en forma cualitativa la donación de sangre, ya que actualmente prevalece todavía la donación de carácter familiar y de reposición. Es decir, las personas donan sangre principalmente cuando la necesitan familiares y amigos.La donación de sangre se trata de un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro. No engorda, no adelgaza, no debilita. Puede donar sangre cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años; pese más de 50 kg; se sienta bien de salud; no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año; no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.