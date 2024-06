Abogado de la familia de Julieta celebró que se denegara excarcelación a Christe

Este miércoles el juez Juan Malvasio decidió denegar el pedido de excarcelación a Jorge Julián Christe quien, representado por la doctora Mariana Barbitta, había aludido razones de salud física y mental para solicitar la libertad. Tras esta resolución Pedro Fontanetto D'Angelo, quien representa a la familia de Julieta Riera, celebró la decisión y criticó los fundamentos que aportó la defensora de Christe, Mariana Barbitta.No obstante, apuntó: "Entiendo el rol de la doctora Barbitta, pero hizo un relato parcial de los hechos y que debe, de alguna manera, maquillar para tratar de victimizar a Christe y lograr la libertad. Sin embargo, lo he dicho en varias oportunidades, Christe goza de un beneficio que es un arresto domiciliario porque cualquier hombre común de la ciudad estaría pasando la prisión preventiva en el Penal por un hecho similar, no en un departamento ubicado en el Parque Urquiza. Entonces, tan mal no la está pasando como para victimizarse y decir que no ve la luz del día"."Christe tiene todas las herramientas para poder fugarse durante el proceso y el juicio", subrayó el querellante y agregó: "Por ahí se pone sensible su familia, pero son personas con un pasar económico que supera a la media, que conoce de procesos penales, tiene vínculos poderosos y Christe es piloto de avión, tiene familiares en Paraguay, así como una ciudadanía extranjera". Por otro lado, se mostró esperanzado de que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmará el fallo y revocará la resolución de la Sala Penal del STJ. Pero, en caso de que se vuelva a hacer un juicio, él sabe quiénes serán los testigos que declararían en su contra, qué dirían, ya pasó por este fallo condenatorio y que Casación lo confirmó. Está complicado".Se recordará que este miércoles, Barbitta detalló los motivos para otorgar la libertad a Julián Christe. En primer lugar, la letrada dijo: "Julián debe estar en libertad porque hay normas constitucionales y convenciones internacionales donde se prohíbe al Estado encarcelar a una persona cuando no existe una sanción firme. Acá no tenemos nada de eso: ni condena ni culpabilidad". Asimismo, la letrada consideró que en el juicio "hubo un montón de déficits e irregularidades" y agregó: "Al volver hacia atrás el fallo, la Justicia determinó el arresto domiciliario que ya lleva un año y, como defensa, entendemos que se cumplió un plazo. Las medidas cautelares tienen un plazo máximo de 18 meses, pero ya pasaron más de cuatro años de que Julián está en prisión preventiva".En otra línea, la defensora había expresado que se adjuntó a la Justicia certificados médicos y se aludió que "la situación de encierro le afectan (a Christe) en su salud física y psíquica que, además, impactó en el vínculo de Julián con su hijo". "Julián no tiene la posibilidad de tomar sol ni aire, no en el sentido frívolo sino en términos de salud. Además, el hijo de Julián me pregunta cuándo podrá salir a la plaza con su papá y no sabía cómo responderle", acotó y remarcó que no habían "riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa". (Fuente: Diario Uno)