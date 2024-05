Vecinos del barrio San José reclaman por el estado de las calles y la energía

Los vecinos del barrio San José realizaron reclamos por el mal estado de las calles y la insuficiencia de energía eléctrica en la zona. Las condiciones precarias se agravan especialmente durante las lluvias, cuando la transitabilidad se vuelve imposible debido al barro.En este sentido, un vecino, comentó a: “El inconveniente que tenemos es que no nos llega la suficiente energía y el estado de las calles. Cuando llueve no se puede transitar por dos o tres días por el barro que se hace”.“Estamos cerca de la ruta 12 entre Hernandarias y Miguel David. Las cuadras que son imposibles de transitar son alrededor de 15”, explicó, subrayando que es una zona habitada por familias dedicadas a la fabricación de ladrillos.El vecino describió las dificultades cotidianas que enfrentan: “Cuando llueve tenemos que salir caminando con bolsas en los pies”. La situación no solo afecta la movilidad, sino también la educación de los niños del barrio. Una vecina, cuya hija ha sufrido las consecuencias, manifestó:porque cuando llueve no se puede salir porque también hay un arroyito que desborda”.La comunidad ha buscado soluciones presentando reclamos formales.concluyó la vecina.