Habrá un Torneo de Ajedrez para niños este sábado en Paraná

Desde las 16.30 de este sábado 1º de junio, se llevara a cabo un Torneo de Ajedrez en las instalaciones de Al Toque Multiespacio.Raúl, profesor, indicó aque “es un torneo con premios para todos. La inscripción tiene un costo de mil pesos. Pueden participar los chicos con sus papás, sus mamás, sus abuelos. Nos visitarán alumnos de otras escuelas de la ciudad. El ajedrez es un arte, una ciencia, está relacionado con las matemáticas, es buena oportunidad para ejercitar la mente”.Ianco, contó que “hace una semana que juego ajedrez. Siempre me gustó jugar al fútbol, hacer natación y jugar ajedrez. Me divierte, siempre busco una manera de tratar de salvar al rey”.Nahuel, en tanto, dijo que “vine con mi mamá a jugar, en casa jugamos, le enseño a mi familia”.Julia indicó que “el ajedrez me encanta, es muy copado”.“Hay que concentrarse, sumar mucho, me gusta jugar. Me anoté al torneo del sábado. En mi casa juego con mi abuela que tiene el ajedrez”, dijo otro niño.Sebastián, profesor, dijo que “todos se pueden anotar hasta el mismo día del torneo, antes de empezar. Es un juego que se está popularizando mucho. Damos clases los jueves a las 10.30 y a las 15”.