Ballet de folklore “Los entrerrianos” busca a ex bailarines tras cuatro décadas

Contacto y convocatoria

El reconocido ballet folclórico “Los entrerrianos” emprende una búsqueda emocionante: reunir a todos los ex bailarines que han sido parte de su historia durante más de cuatro décadas. La directora, Iris, compartió con Elonce su entusiasmo: “Nuestro proyecto es convocar a todos aquellos que han pertenecido al ballet folclórico para presentarnos en un espacio que luego vamos a difundir”.“En este recorrido de cuatro décadas hemos formado muchos bailarines que representaron la provincia de Entre Ríos”, expresó Iris. El ballet, a lo largo de su trayectoria, ha dejado una huella imborrable en distintas localidades como Oro Verde, Valle María, Villa Urquiza y Crespo, llegando a formar a más de 200 bailarines.Para llevar a cabo esta emocionante reunión, Iris proporciona los medios de contacto: “Se pueden comunicar conmigo al 154573839 o a través de las redes sociales ‘Los Entrerrianos folklore oficial’”. La idea es que todos los ex bailarines puedan participar en estos encuentros y revivir los momentos compartidos en el ballet.“Este llamado a ex bailarines no solo busca celebrar la historia y el legado del ballet “Los entrerrianos”, sino también reconectar con aquellos que fueron parte de esta experiencia única”, concluyó.