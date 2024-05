El próximo 7 de junio, desde las 9 hasta las 16 horas, colectarán ropa de abrigo para los niños de la Escuela César Blas Pérez Colmán, en el Complejo Escuela Hogar, de la ciudad de Paraná. Dicha iniciativa se llevará a cabo en el marco de la campaña solidaria “Ayudar hace bien”.En ese sentido,dialogó con la celadora Nancy Girard, quien manifestó: “Tenemos un rol pedagógico y social, donde nuestra función es ayudar a abrigar y alimentar con una nutrición equilibrada a los chicos. Estamos pidiendo colaboración de ropa de abrigo para niños desde los 6 hasta los 15 años, ya sean buzos, pulóveres, medias, gorros, bufandas, zapatillas, porque los chicos provienen de barrios que tienen muchas necesidades”.En tanto, otra celadora comentó: “A parte el tiempo, en estos últimos días, ha venido difícil con mucha lluvia, por lo que los chicos no tienen abrigos, se enferman y no asisten a clases. Estamos en una situación que no sabemos cómo ayudar, así que por eso apelamos a la campaña de solidaridad para ayudar a abrigar a los chicos”.“Estamos actuando con un grupo de chicos pertenecientes a la escuela primaria donde solicitamos ropa de abrigo para chicos de edad escolar. La ropa de adulto no nos estaría sirviendo, la podemos adaptar, pero no para estas situaciones”, concluyó.