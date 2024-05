La comuna incorporó ocho motos a la División de Control Urbano

La Municipalidad de Paraná incorporó ocho motovehículos a la División de Control Urbano de la ciudad. Se trata de rodados recuperados y que se destinarán para fomentar las buenas prácticas de los vecinos como la mantención de terrenos baldíos y no arrojar escombros en los contenedores de basura.



Al respecto, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, informó a Elonce que “se dotó de ocho rodados que estaban en el Depósito Municipal y nunca fueron retirados. Los reparamos, pusimos identificación municipal para que recorran la ciudad y se sumen a las cuadrillas de camionetas con la que ya contamos”.



Acto seguido, la presidenta municipal mencionó que “son épocas que con poco tenemos que hacer mucho. Por eso les pedimos a todos los ciudadanos que Control Urbano no tenga trabajo. Mientras tanto, vamos a seguir controlando las cuestiones regulares”.



En este sentido, señaló que “cuando los paranaenses arrojan en un contenedor baldes con escombros eso le cuesta millones a la ciudad. Porque cuando el brazo hidráulico del camión pretende volcar el contenedor, por el peso no puede y se daña, lo que resulta muy costoso repararlo”.

Asimismo, destacó que, si se evitaran estas conductas, con esos millones de pesos la ciudad podría hacer muchas más cosas, como el recupero y puesta a punto de estas motos. Se trata de rodados que estaban en el depósito y nunca se retiraron”.



Al ser consultada sobre las tareas a desarrollar con las motos, Romero informó que “se realiza el control y posterior multas” y ejemplificó que “todas las áreas que ya hemos conocido donde se limpian terrenos baldíos, luego se notifica al Juzgado de Faltas y luego se notifica el pago del servicio al dueño del terreno y la multa”.



“Control Urbano es una dependencia que ya viene desde gestiones anteriores, pero nosotros especialmente le ponemos fuerza porque controlamos que el dinero público se invierta bien”, sostuvo la presidenta municipal, asimismo, insistió que cuando se vea que alguien realiza una acción indebida lo denuncie, porque es un hecho indebido”



Al respecto, el titular de Control Urbano, Héctor Bergara, dijo que “son cuatro camionetas y ocho motos, que fueron sacadas en la calle y nunca fueron retiradas por los dueños, fueron reparadas por el personal municipal y se las asignó a Control urbano”

En este sentido, destacó que “la idea es llevar a cabo con una cuadrilla determinadas cuestiones, como construcciones en a la vereda de forma irregular, controla baldíos y multará a los vecinos”.



En esta misma línea, Romero contó que “luego de la multa y la factura al titular, además se lo demandará judicialmente. Para que los que no cuidan sus inmuebles y perjudican a los vecinos sepan que les va allegar una notificación judicial”.

“Tenemos que ir creciendo en ciudadanía, por eso pedimos actitudes solidarias con la ciudad, arrojar los residuos en los puntos limpios, para que no tapen alcantarillas”.