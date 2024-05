Marcharán a tribunales para exigir justicia por el joven que murió estrangulado

Policiales Las contradicciones que delataron a madre y padrastro del joven estrangulado

, de 20 años, fue hallado muerto el miércoles por la noche en su casa de calles Edmundo D' Amicis y María Curie, en barrio Presidente Perón de Paraná. Tras su deceso, vecinos y allegados solicitaron ayuda para costear el sepelio del joven, debido a la falta de recursos económicos de la familia. “Fue muy rápido, repentino”, habían comentado vecinos aFueron los amigos del joven asesinado los que convocaron ala convocatoria es paradesde el barrio Presidente Perón para movilizar hacia Tribunales de Paraná.“Será para pedir justicia porque queremos que la verdad salga a la luz”, fundamentó una de las amigas de Michael., reclamó.En la oportunidad, la joven caracterizó a Michael como “un chico bueno, que no tenía conflictos con nadie”. “Eso es lo que más impotencia me da porque, siendo que él era; nunca tuvo acciones malas con nadie”, remarcó., por lo cual, se presume que habría sido estrangulado; y una de las hipótesis que se maneja es que lo habrían ultimado porque el joven les habría sustraído dinero.Pero los amigos del joven desmintieron esa versión.porque desde que lo conozco, hacía changas y así tenía su plata; iba a la escuela nocturna y con su beca se sustentaba todos los días”, contó la joven que dialogó con“Ninguno de nosotros es un santo, porque”, aclaró.“Se buscaba la moneda en el día a día y no necesitaba hacerle mal a nadie; en la escuela se llevaba bien con todos y era amigo de todos”, insistió al remarcar:Sobre el día de la muerte de Michael, su amiga contó que lo vio a las 8 cuando salió a hacer un mandado “y al volver, azotó la puerta de la casa, como si hubiera habido un problema; después ya no lo vi más y a la noche me enteré que apareció muerto”.La vivienda era habitada por la madre y el padrastro del joven fallecido, además del padre del padrastro (un hombre de casi 80 años).“Nunca me dijo que la pasaba mal, aunque desde que falleció un amigo de nosotros, empezó a andar triste. Pero sino todos los días andaba con una sonrisa en la cara. Había días en los que estaba triste y venía mal de su casa”, rememoró la joven.