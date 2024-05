Repercusiones tras la habilitación del funcionamiento del Uber en Paraná

El servicio de la aplicación Uber quedó habilitado en la ciudad de Paraná este martes con la aprobación de la ordenanza por parte del Concejo Deliberante. Al respecto,salió a conocer la repercusión de un par de trabajadoras.”.Gabriela Núñez, en cambio, describió que “es muy bueno porque no podíamos trabajar. Teníamos que esquivar, escondernos porque nos perseguían. Ahora vamos a trabajar tranquilos. Como ahora somos sustento de hogar, hay personas que no le cae bien esto. Uber es su segunda opción, tienen otros trabajos y hay gente que les incomoda. Queríamos aclarar que esto no fue invento o idea nuestra, sino que cuando se nos empezó a perseguir empezamos a juntar firmas”.“Lo que hicieron los concejales de Juntos por el Cambio fue escucharnos, ahí nos escuchó el municipio y pudimos brindarle información de cómo se trabaja así poder cambiar algunas cosas. Se noes escuchó y por eso estamos contentos”, amplió.En base al crecimiento de la aplicación en la capital entrerriana, una de las mujeres precisó: “Hay muchas personas que lo utilizan como un trabajo extra más que nada. Creo que desde ahí sale el enojo por la regularización. Hemos estado hablando un número entre 800 personas entre taxis y remises. El municipio maneja un número más alto. Nosotros nos guiamos por la cantidad de grupos que hay y las personas que las componen”.Por otro lado, aclaró que esta medida solo se aplicará en autos y excluirá a las motos: “Por lo menos no es un tema que a los choferes de los autos nos compete, pero calculo que se va a tratar más adelante”.“En un asado con un grupo de amigos, todos choferes de la aplicación, donde se elevó la nota a un diario de la ciudad. Se empezó una movida mediática que llegamos hasta los concejales de Juntos por el Cambio. Después de ahí, tuvimos una entrevista con Santiago Halle y nos transmitió un poco de tranquilidad con los controles en esta instancia de negociación. Luego siguieron con las comisiones de legislación y movilidad urbana hasta el día de hoy que se pudo dar un marco formal a la situación de los trabajadores”, explicó sobre cómo surgió la iniciativa.