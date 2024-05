Gripe en Paraná: "A diferencia del Covid-19, tiene una mortalidad más elevada"

El médico infectólogo, Francisco Astudilla, comunicó aque “siempre cuando comienza la temporada de otoño – invierno, empiezan a aumentar los cuadros respiratorios dentro de los cuales está la gripe”.“Hay que saber que siempre tenemos síndromes gripales, los cuales pueden ser causados por el virus de la gripe u otros tipos de virus respiratorios. En base a resultados de laboratorios, estamos teniendo cuadros de gripe”, alertó al respecto.“A diferencia del Covid-19, es que la gripe tiene una mortalidad más elevada, es decir, es la segunda infección respiratoria más frecuente a nivel mundial. La gripe tiene la potencialidad de ser un cuadro mortal, si bien son cuadros leves o moderados muy asintomáticos, pueden ser potencialmente graves”, destacó.Fue en ese sentido, que brindó recomendaciones para prevenir cuadros gripales. “Lo importante es mantener los ambientes ventilados, si alguien está asintomático, independientemente de si es mayor o menor, limitar la circulación, es decir, que se quede aislado, y en caso de concurrir al trabajo, usar barbijo. Son enfermedades sumamente contagiosas, que se transmiten de persona a persona”, aseguró.Con respecto a la población objetivo, reveló: “Hay una vacuna que está permitida y está dentro del calendario de vacunación que es la antigripal, el cual no es para toda la población sino para determinados grupos de riesgo que deciden ser vacunados todos los años, porque son los más expuestos al virus y tienen mayor probabilidad de morir de gripe”.En cuanto a la vacuna, comentó: “La población de riesgo es la que tiene el calendario de vacunación y la recibe de forma gratuita. Por otro lado, la que no está incluida dentro del cronograma, puede adquirirla de forma particular mediante indicación médica y los beneficios son para evitar los cuadros graves de gripe”.Acerca de las vacunas, señaló: “Siempre se recomienda tener, como mínimo, cuatro dosis, con refuerzos anuales para la población que no es de riesgo y el refuerzo de seis meses para aquellas que pueden tener algún factor de riesgo, mayor de 65 años, diabético o inmunoinsuprimidas”.Finalmente, informó: “No hay que automedicarse con amoxicilina, ni por recomendación de alguien, sino paracetamol para bajar la fiebre, reposo, hidratación e ibuprofeno para el dolor de cabeza. Si los síntomas persisten por varios días, empiezan con falta de aire, la tos persiste o la fiebre no baja, deberían concurrir a algún centro médico para que sean atendidos y valorados”.