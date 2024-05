Registro, canon mensual y código QR: los requisitos para choferes de UBER

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó la ordenanza para darle un marco normativo al funcionamiento del sistema privado de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales.



“Si bien es un sistema privado, es de interés público porque la Municipalidad tenía el deber y la obligación de generar un marco normativo de funcionamiento para tranquilidad de quienes dirigen la plataforma para trabajar como choferes, sino también para los vecinos de la cuidad”, fundamentó a Elonce el concejal de Juntos por Entre Ríos, Maximiliano Rodríguez Paulin.



El autor de la iniciativa comentó que, “si bien fue un proyecto del bloque de Juntos, el dictamen que se votó por unanimidad de todas las fuerzas políticas fue el resultado de un trabajo con el área municipal de Movilidad Urbana y los involucrados en el tema: taxitas, remiseros y choferes de UBER”.



Requisitos



“A partir de la sanción e implementación de la ordenanza, los choferes de UBER tendrán que cumplir con los mismos requisitos que taxitas y remiseros, como el contar con carnet profesional que expide la municipalidad y la cédula verde donde se constata la antigüedad de los vehículos”, explicó Rodríguez Paulin.



Y continuó: “Por ordenanza, la Agencia Nacional establece que los vehículos para taxis y remises, la antigüedad no puede ser mayor a los diez años; pero se estableció una cláusula transitoria y por este año, hasta el 31 de diciembre, los vehículos que tengan hasta 15 años de antigüedad también podrán ser utilizados para trabajar”.



“A partir del 1º de enero, quienes quieran solicitar ese permiso para trabajar deberán tener un vehículo con una antigüedad máxima de diez años”, indicó el concejal.



Registro, canon mensual y código QR



Rodríguez Paulin informó que taxitas y remiseros también podrán solicitar a la Municipalidad el poder trabajar dentro de la plataforma. De hecho, adelantó que el área municipal de Movilidad Urbana generará un registro de quienes son las personas que utilizan la aplicación.



“Se modificó el artículo de la ordenanza tributaria que establece los impuestos municipales y los choferes de UBER deberán pagar el canon mensual que hoy está en 6.0000 pesos, al igual que lo hacen taxitas y remiseros”, reveló Rodríguez Paulin.



“Una vez que se cumple con la solicitud del permiso para trabajar, la Municipalidad emitirá un código QR que el chofer deberá colocar en el vehículo para facilitar el control de parte de los inspectores municipales”, explicó el edil de Juntos.



En la oportunidad, aclaró que no se instrumentó una forma para identificar a los vehículos que prestan servicio para UBER “para no generar una oferta pública del servicio”, como sí ocurre en el caso de las obleas para taxis y remises.



Sobre las tarifas de UBER



Consultado al concejal por las tarifas de UBER, éste recalcó que “el vecino de Paraná que utiliza la plataforma no debería encontrar ninguna diferencia”; sí destacó que “estarán asegurados como pasajeros y tendrán la seguridad de quien maneja el vehículo tendrá el carnet profesional, lo que dará una mayor tranquilidad respecto de quien conduce”.



En Paraná habría 300 choferes de UBER, pero la cifra ascendería a 800 si se considera a taxitas y remiseros que también trabajan con la aplicación.



Al preguntarle a Rodríguez Paulin por qué los choferes se registrarían para prestar servicio en UBER, éste comentó: “Los choferes autoconvocados con los que nos reunimos se manifestaron a favor del proyecto de ordenanza porque había una necesidad de brindar un marco normativo”. Y alertó que, al trabajar en la ilegalidad, “estaban sujetos a que en los controles de inspectores municipales les labren actas de infracción e incluso les retengan el vehículo, que es su medio de trabajo”.



“El proyecto también contempla que las plataformas que pretendan trabajar en Paraná, se comuniquen con la Municipalidad, avancen en los pasos legales y establezcan un domicilio legal en la ciudad, además de comunicar quien será el city manager (encargado o gerente) para el diálogo con el gobierno municipal en cuestiones”, sumó al revelar que UBER tendrá que dar el alta tributaria. “Faltan especificaciones técnicas desde la AFIM, pero pretendemos que las aplicaciones tributen como el resto de empresarios en la ciudad; y se buscará que tributen por recaudación, por el volumen de actividad que tengan”.



Liberación de tarifas para el servicio de taxis



“Para el bloque de Juntos, hay que trabajar para la liberación de las tarifas para el servicio de taxis porque ni la Intendencia ni los concejales deberían estar fijando los precios; es una ordenanza que fue dictada en otra época, en el ´91, cuando había estabilidad monetaria en el país y, por lo tanto, la regulación tenía una lógica, pero hoy los costos vinculados al servicio cambian todos los días”, fundamentó el concejal. Para Rodríguez Paulin, “es vetusto, de otra época, el atar al taxista a pedir reiteradamente a la Municipalidad un ajuste de tarifas”.



“Liberando las tarifas e igualando las condiciones de trabajo entre taxistas, remiseros y choferes de UBER, quien quiera ser chofer, podrá elegir cuál de los tres sistemas es el que más le conviene y también para los clientes de los servicios que opten por cuál se ajusta más a sus requerimientos”, analizó el edil de Juntos por Entre Ríos.



De acuerdo a lo que confirmó a Elonce, los concejales se comprometieron a trabajar durante este año en la actualización de la normativa de taxis y remises, que data de hace más de tres décadas. (Elonce)