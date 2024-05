Recomendaciones para comer sano y combatir las bajas temperaturas

A menos de un mes para la llegada del invierno, el frío extremo se adelantó a mayo y muchas personas comenzaron a optar por comidas más calientes y abandonaron otras que se consumían en pleno verano. Sin embargo, una consulta recurrente es saber cómo poder comer sano en esta época del año.La nutricionista Julio Ortenzi precisó acómo poder combatir las bajas temperaturas con alimentos ricos y nutritivos: “Ahora empezamos a buscar preparaciones calentitas. En realidad necesitamos calor, pero no más calorías. Para la supervivencia no necesitamos calorías como en la prehistoria para sobrevivir al frío.Una salsita, muchas verduras, cazuelas, verduras al horno en forma de puré, verduras rellenas, sopa. Hay miles de maneras de preparar comidas calentitas, pero saludables”.“Siempre se asocia el consumo de la verdura con la ensalada fría”, consideró.Entre las verduras consideradas de invierno, enumeró: “. Obviamente que va a depender de los gustos, los tiempos de cada uno para preparar. Pero opciones hay un montón. Ahora vienen verduras congeladas para facilitar las preparaciones. Hay que buscar estrategias”.A la hora del desayuno, explicó qué problemática ve en los pacientes en la actualidad: “A algunos les está costando más el consumo de frutas, que en la época del verano es más fácil incluirla en un desayuno, una merienda o colación.”.“El agua cuesta un poco más, a muchos les da frío y se lo olvidan. Somos muy del mate, que no está mal, pero no debería ser nuestra única fuente de hidratación. Podemos tomar mate, té, mate cocido o una infusión calentita, pero no olvidarnos del agua. Está bueno levantarse y ya tomarse un vaso de agua para arrancar el día hidratado”, enunció la profesional médica. Sin embargo, las limonadas caseras.También dejó de lado el tabú del consumo de huevo en sus diferentes formas, donde antes se recomendaba solo tres por semana: “Tiene proteínas de alto valor biológico y ayuda al aporte proteico diario y nos da saciedad. Nos ayuda a llegar a la próxima comida con menos hambre. Además, tiene vitaminas del grupo E, un montón de nutrientes”. En lo posible, recomendó esquivar el huevo frito y elegir a la plancha, revuelto o hervido.Para buscar que los más pequeños se interesen por las verduras, la nutricionista explicó la importancia de que los padres prediquen con el ejemplo: “Se pueden buscar preparaciones agradables, que tenga la verdura adentro en un puré, en una torreja, en un revuelto, adentro de una tarta. Obviamente los colores y la presentación del plato van a ir influyendo”.Por último, indicó que “el ayuno es un método más. Depende el objetivo con el que lo quieras usar. Puede ayudar a tener una restricción calórica y a bajar de peso. Hay gente que está acostumbrada a desayunar y hay que educar”.