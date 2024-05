Jugadoras de vóley del club Argentino Juniors quedaron encerradas en la sede

Al respecto, los familiares se reunieron este lunes por la mañana en la sede de la institución para solicitar que no se vaya el entrenador de la disciplina.El presidente de la institución, Oscar Romero, se disculpó con las integrantes del equipo y sus respectivos familiares: “Me hago cargo de lo sucedido. Quiero pedirles disculpas públicas a los padres, a los chicos de la institución, al profesor y también decirle que la comisión directiva no acepta su renuncia para rever todos estos temas y que de acá en adelante cuente con toda la comisión directiva”.En cuanto al malentendido ocurrido el viernes, afirmó que se trató “de un problema interno de la comisión directiva, lo vamos a tratar luego. Como presidente me hago cargo”.Por otra parte, el entrenador César Bianco agregó asu testimonio sobre lo ocurrido el viernes: “Nosotros teníamos competencias el domingo con Promocional y Sub 16 por la asociación, por lo cual pedimos entrenar al vicepresidente donde nos dio el ok. Habíamos perdido casi toda la semana por la lluvia, tenemos un playón al aire libre. Después se da todo el hecho que el presidente remarcó”.Por tal hecho el profesor había tomado la decisión de alejarse de su cargo: “Presento la renuncia el sábado dándole la palabra a los padres y todas las jugadoras que el domingo me iba a presentar”.“Llegar a un encierro con colocación de alarmas fue muy fea la actitud. Hubo chicas saliendo por abajo del portón con la alarma sonando. Fue muy fea la situación vivida en ese momento”, expresó.