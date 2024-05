Vecinos exigen soluciones ante ola de robos y tiroteos: “Estamos cansados”

Policiales Joven madre denunció que malvivientes pretenden intrusar su vivienda social

Los vecinos en calle Gobernador Maya, en cercanías al Acceso Norte de la ciudad de Paraná, se autoconvocaron para exigir justicia por los reiterados hechos de inseguridad, entre lo que se enumeran robos en las viviendas.Antonella Blanco, en primer lugar, explicó cuál es su situación personal: “Es la tercera vez que me entran a robar. La policía ya sabe que están denunciados. El tercer robo fue el sábado con arma de fuego. Me patearon la puerta, le apuntaron a mi hermano y a mi nene con el arma de fuego y se llevaron pertenencias mías. Entre ello, también la bicicleta de mi hermano”.Por otro lado, tras el retiro de los patrulleros hacia barrio 98 Viviendas para buscar la bicicleta, tanto ella como su hermano fueron en búsqueda del rodado que “con tanto sacrificio y trabajo se compró”.La denuncia fue realizada hacia una familia de apellido Godoy, a quien la víctima dijo desconocer hasta hace poco “que empezaron a entrar a robarme”. Además, desmintió que hayan usurpado viviendas, pero sí aseguró que “los han echado de varios lados”.Imagen de algunos de los enfrentamientos que ocurrieron en Paraná.Al mismo tiempo, avanzó en la causa: “Es la tercera denuncia con la que hice el sábado”. Además, contó cómo vive en el día a día: “El sábado me amenazaron delante de la policía. Ese día nos corrieron del campo que estábamos buscando la bicicleta. Nos dispararon y había mujeres con cuchillas”.Por otro lado, aportó que junto al resto de los vecinos, autodefinidos como buena gente y trabajadores, decidieron reunirse. Al respecto, el mensaje fue claro: “Venimos a juntarnos para sacar a esa familia porque estamos cansados de esos robos”.Por otro lado, descartó que se haya detenido a uno de los miembros de la familia descartada. Solamente hay una persona hospitalizada a raíz de algunas lesiones.La presidenta de la comisión vecinal del barrio Illia, llamada Daniela, acotó a Elonce: “Todos los días hace dos o tres meses que tiran tiros todas las noches”.