Circunvalación Intendente Sergio Varisco: “Es significativo que lleve su nombre"

En el día en que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Sergio Varisco, esta tarde se concretó un acto por el que se designó con su nombre a un tramo de Avenida Circunvalación Norte. El homenaje se llevó a cabo en la intersección de Circunvalación Norte y Avenida Don Bosco.En ese sentido, Adán Bahl, ex intendente de Paraná, manifestó aque “Sergio era una persona muy querida, por eso vinieron tantas personas. Quería estar acompañando a Lucía, su hija, quien siempre estuvo acompañándolo y defendiéndolo. No tuve la oportunidad de conocerlo mucho, pero es un reconocimiento que se merece hacer a una persona que fue dos veces intendente de nuestra ciudad”.En tanto, Lucía Varisco, hija de Sergio y diputada de Entre Ríos por la Unión Cívica Radical, señaló: “Agradezco a la intendenta, autoridades y concejales de la gestión anterior por este reconocimiento y homenaje a Sergio Fausto Varisco, un hombre de la democracia, dos veces intendente, que dejó una enorme obra de Gobierno en la ciudad y de quien ya es una huella imborrable”.“Es muy significativo que un tramo de Circunvalación lleve su nombre, no solo por la importancia que él le daba, sino por lo que representa a Paraná y a sus vecinos. Mi viejo les daba importancia a las nomenclaturas, para él era una forma de reconocer lo que las personas habían hecho y lo que nos habían legado, era una manera de verlas viva en la memoria y hacerlas trascender en el tiempo; era un militante de la historia, quería poner bustos y placas para todos lados, estoy segura que, desde donde esté, está agradecido”, agregó.