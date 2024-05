Grupo Alanon ayuda a personas afectadas por el alcohol: invitan a participar

El grupo Alanon es una organización social que ofrece contención a aquellas familias que estén atravesando los efectos del alcoholismo, una enfermedad que muchas veces cuesta asumir y que suele esconderse para evitar un estigma social.Al respecto,habló con Rosa, integrante de Alanon, quien expresó: “Somos un grupo de amigos que compartimos nuestra experiencia y ayudamos a todos los familiares. Estamos trabajando en la Parroquia San Miguel, ubicada en calle Buenos Aires 428, los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30 horas durante invierno. Invitamos a todas las personas a que asistan, donde contamos con un número de referencia para mensajes y llamadas, los cuales recibimos de 9 a 18 horas, el cual es 3435014961”.En tanto, Dora, parte de Alanon, sostuvo: “El grupo es algo hermoso, te da mucha contención, conocemos gente con el mismo problema del que estamos sufriendo. El alcoholismo es una enfermedad, a veces provoca vergüenza que es lo que no debemos tener para poder ayudar al paciente”.“Mi esposo era alcohólico y también tengo un hijo con el mismo problema. Me ha contenido mucho el grupo, el compañerismo, ese abrazo muy importante para sobrellevar, seguir de pie y vivir esto junto al enfermo, a quien no lo tenemos que abandonar”, concluyó.