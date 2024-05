Ayudar Hace Bien: juntan ropa de abrigo y calzado para ropero escolar

Con la llegada del frío y las bajas temperaturas las Asociaciónemprendió una campaña solidaria para ayudar a la Escuela César Blas Pérez Colman, en el Complejo Escuela Hogar, de Paraná. Hasta el 7 de junio estarán recepcionando ropa de abrigo para los niños de la institución.“Una vez más la necesidad tocó nuestra puerta y acá estamos ayudando. La escuela requiere ropa para chicos, desde los 6 hasta los 15 años, y queremos sumarnos a esto”, dijo la referente de Ayudar Hace Bien, Claudia Luero, a Elonce al sostener que durante dos semanas estarán juntando la ropa y clasificándola para el ropero escolar.En este sentido, Luero apeló a la colaboración de la comunidad y sostuvo que “son para los niños que vienen a la escuela y no queremos que pase frío”.A su turno, el director del establecimiento, Darío Rolón, mencionó que “a esta escuela vienen alrededor de 400 alumnos, de diferentes barrios de la ciudad y la gran mayoría tiene necesidades”. Además, destacó que “hace unos días cuando llovió mucho, varios de los chicos no pudieron venir a clases porque no tenían ropa seca. En el establecimiento hay un remanente de ropa, pero es muy poquito y por eso surge la campaña”.En tanto, el titular del Complejo Escuelas Hogar, Marcelo Cardozo, agradeció la ayuda que reciben siempre y sumó que “queremos recaudar ropa para los niños y niñas desde los 6 hasta los 15 años”-Hasta el 7 de junio en la escuela recibirán ropa de abrigo y calzado para los niños de Nivel Inicial y Primaria en la Escuela César Blas Pérez Colman, en el Complejo Escuela Hogar, Av. Don Bosco 749, de la ciudad. Para que la ayuda llegue lo más rápido posible,

El objetivo es poder equipar el ropero escolar y de esa manera poder ayudar a los niños de la escuela. Al respecto, una docente destacó que “los chicos necesitan ropa todo el tiempo. A veces vienen muy desabrigados o con falta e higiene, por eso los hacemos bañar y luego le damos ropa limpia”, dijo una docente.Acto seguido, mencionó que “queremos que los chicos estén bien en la escuela, hay veces que no tienen calzado y por eso no vienen”.