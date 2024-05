Intoxicación por monóxido de carbono: los síntomas y cómo prevenirlo

¿Qué es el monóxido de carbono?



¿Por qué es tan tóxico?



¿Cuáles son los artefactos del hogar que pueden expulsar monóxido de carbono?



¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono?



¿Cómo prevenir un accidente por inhalación de monóxido de carbono?



Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes en épocas frías, porque aumenta el uso de todo tipo de calefactores y porque suelen cerrarse las puertas y ventanas impidiendo la llegada de aire fresco, y también la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de las viviendas (deficiente presencia de oxígeno).Durante el fin de semana, tres personas fallecieron en Santa Fe, producto de una intoxicación por monóxido de carbono. Dos de las víctimas fatales, eran Gianfranco Segovia, de 28 años, y Fiama Schneider, de 25 años , oriundos de Paraná y El Solar, respectivamente, estudiantes de Derecho, quien fueron encontrados sin vida en el departamento donde vivían.El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico para las personas y los animales, que se genera por combustiones deficientes de sustancias como gas, gasolina, queroseno o carbón.Es sumamente peligroso y se lo llama el asesino invisible porque es casi imperceptible: no tiene color, olor ni sabor y no irrita las mucosas.Porque ingresa a la sangre a través de los pulmones y reduce la cantidad de oxígeno que llega a los órganos vitales como el cerebro y el corazón. Esto puede provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte.En diálogo con, Lucas García, de Protección Civil y integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios, brindó una serie de recomendaciones y consejos para evitar las intoxicaciones a la hora de calentar los hogares.“Lo primero que hay que tener en cuenta es una buena ventilación y verificar con un matriculado todas las conexiones; muchas veces éstas son precarias y generan pérdidas”, dijo para agregar que también hay que tener cuidado con aquellos elementos eléctricos que se utilizar para calefaccionar. “No podemos apoyarlos sobre una cama y en lo posible hay que tener buenos enchufes”, remarcó.Asimismo, García mencionó que cuando se utiliza el horno para calefaccionar una ambiente, “estamos respirando un aire viciado en el cual no nos damos cuenta, pero poco a poco el aire se está yendo”.Otro aspecto a tener en cuenta, en el caso de artefactos a gas natural o envasado, es la coloración de la llama. “Debe ser de color azul, no amarillo, ya que está indicando que la atmósfera está viciada”, alertó.Todo artefacto que use material combustible puede quemarse de manera deficiente y generar monóxido de carbono. Alguno de estos artefactos son:Calefones, termotanques, calderasEstufas, braseros, salamandrasCocinas, anafes, calentadores, parrillas a leña o carbón, hornos a gas o leñaMotores de combustión (vehículos, motosierras o generadores eléctricos).Debilidad, cansancio, sueño, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso. Muchas intoxicaciones por monóxido de carbono parecen Intoxicaciones alimentarias, gripes o accidentes cerebrovasculares. En niños pequeños puede simular un cuadro meníngeo por la irritabilidad, llanto continuo y rechazo del alimento.1- En lugares cerrados, mantené siempre una ventana abierta.2- Revisá una vez por año los artefactos de combustión de tu casa con un gasista matriculado. Hacelo preferentemente durante el invierno, cuando más se utilizan estos artefactos.3- Chequeá que la llama de gas sea azul. Si es amarilla o anaranjada, puede haber presencia de monóxido de carbono.4- Limpiá las hornallas para que los alimentos no obstruyan los quemadores y generen una mala combustión.5- Si tenés red de gas natural, en las habitaciones las estufas deben ser de tiro balanceado.6- Si usás gas envasado, como garrafa o cilindro, la ventilación de la habitación debe estar a la altura de los pies.7- No instales calefones o estufas en baños o espacios cerrados.8- Si tenés un detector de monóxido de carbono instalado, chequeá que siempre esté activo.