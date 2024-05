Invertirán más de $6 millones para el recambio de azulejos del Túnel Subfluvial

Sobre el color de los azulejos

Las características del revestimiento

Los motivos del cambio de azulejos

Los escudos de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe

En el marco del programa de mantenimiento, recuperación y puesta en valor del, este martes se realizará la apertura de sobres con las ofertas económicas para los trabajos deen el interior del viaducto, obra que cuenta con. El acto se realizará a partir de las 11 horas en la Sala de Reuniones de la entidad biprovincial, lado Paraná.De acuerdo al relevamiento realizado por los encargados del mantenimiento del Túnel. Para la ocasión, se va a utilizar el último remanente de azulejos originales de la obra, que“Los azulejos en el interior del túnel protegen al hormigón estructural de cada tubo evitándoles así estar en contacto directo con el hollín que provocan los gases de escape emanados por los vehículos que circulan por el mismo”, explica Sergio Espinosa, subdirector de Obras Civiles y Servicios Generales del Túnel.“A ese fenómeno se lo conoce científicamente como carbonatación”, agrega el especialista. “Si dejáramos que se produjera discontinuidad de manera permanente de esta protección que genera ese revestimiento que hoy nos ocupa, este fenómeno avanzaría y sería muy nocivo para la obra Túnel ya que disminuiría su vida útil”, advierte.Para determinar el color de los azulejos del Túnel, Espinosa buscó dentro de un patrón -PANTONE- y logró determinar que su nomenclatura es PMS 564. Este es un color verde claro muy suave, hoy denominado por su tono comoConsultado a Espinosa sobre el revestimiento de azulejos del Túnel Subfluvial, éste estimó que la utilización de este material, y no otros, se debería a cuestiones técnicas y de la época, hace 50 años atrás. “Por entonces no eran muchos los materiales que podían otorgar buena terminación, de buen acabado superficial, fácil de mantener, garantizando su limpieza y protección al Túnel. Además, todo ello buscando la durabilidad en el tiempo. A su vez, nos consta a través de documental fotográfica que este tipo de elementos muy trabajables,”, especificó.Los azulejos son de tamaño y espesor estándar. Tienen 15 x 15 cm. y un espesor de 3mm. Tienen un acabado superficial distintivo que los hace únicos, diferentes. Son del tipo mono cocción, lo que significa que tienen una sola cocción en hornos continuos y es lo que les da un acabado mate. “Vale decir que son mucho menos brillantes que los estándares de la época”, destacó el funcionario del ente biprovincial aPara Espinosa, las características de los azulejos “fue un requerimiento de diseño, ya queno solo de las luminarias propias de nuestra obra, sino de aquellos que se producirían por las luces de los vehículos que circulan dentro del viaducto”.El revestimiento de azulejo es de 21,07m2, es decir, 948 piezas a reemplazar. Se usarán en este caso piezas que hay depósito, siendo originales de la obra y existen ya que fueron previstas para su reposición en el tiempo.Respecto de los motivos por los que se cambiarán, Espinosa detalló: “En algunos casos se debe a golpes que reciben de los cabos sueltos de los vehículos de gran porte que circulan por el viaducto, que algunas veces golpean sobre la superficie azulejada. En otros casos se da el desprendimiento por envejecimiento de la pastina de borde, lo que produce discontinuidad del material y hace que el hollín y la humedad penetre entre las piezas de azulejo, se cristalice por cambio de temperatura, se expanda y produzca en el tiempo su desprendimiento. Claramente la edad de la obra también se manifiesta en este tipo de elementos”.De acuerdo a lo que reveló, nos azulejos se ensucian más sobre el sector medio del Túnel ya que allí la ventilación pierde potencia y hace que las partículas de hollín en suspensión (propio de los gases de escape), estén más concentradas.“Los escudos son un capítulo aparte ya que demandarían la mano de un artista para su puesta en valor, más precisamente de un mosaiquista. La cuestión fue evaluada en su momento, más precisamente para el 50 aniversario de la obra (año 2019), pero a la fecha no se concretó. En este llamado a licitación no fue contemplada en virtud de otras prioridades de mantenimiento que tenemos actualmente y de los costos de dicha tarea en sí”, aclaró Espinosa.Este martes se realizará la apertura de sobres con las ofertas económicas para los trabajos de reparación de revestimientos de azulejos en el interior del viaducto, obra que cuenta con un presupuesto oficial de 6.138.513,22 pesos. El acto se realizará a partir de las 11 horas en la Sala de Reuniones de la entidad biprovincial, lado Paraná.Los interesados podrán recabar información en los siguientes números telefónicos: departamento Compras y Licitaciones 0343 – 4200420 / 4200400 interno 109 – Subdirección de Obras Civiles y Servicios Generales: 0343 – 4200400 int.139, los días hábiles de 7 a 13 horas.