El comedor "Los Conejitos" celebró 29 años de vida con un locro

Su fundador dialogó cone hizo un poco de historia: “”.En base al resumen, comunicó: “Vinieron más de 200 a buscar y más de 150 familias que vienen todos los días. A veces viene gente a anotarse tres, cuatro días o una semana porque no le alcanzó para el mes. Siempre estamos al servicio de la gente”.“Tenemos tristeza por lo que estamos pasando. Pudimos ampliar el salón para que los chicos coman, tuvimos escuela para adultos y hoy no lo podemos hacer. Las cosas están muy caras”, sostuvo.Por otro lado, recordó qué enseñanzas le dejó su familia: “Mi mamá me enseñó a los 10 u 11 años que hay que peinarse bien, vestirse bien y a pedir un trabajo en algún taller. Fui gomero de la Policía de Entre Ríos. Estoy jubilado de la provincia, todos los coches pasaron por mis manos”.“Ojalá que al presidente le vaya bien. Quiero que le vaya bien a Entre Ríos y a la Argentina, que no haya más hambre porque acá vienen los sábados y los domingos”, expresó.“Hace 29 años que vengo a Los Conejitos. Estoy muy agradecida porque cuando es Navidad siempre me dan un combustible. Cuando tenía los hijos chicos, me regalaron ropa, pañales y leche”, explicó una vecina sobre el valor del comedor Los Conejitos.