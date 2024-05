Diagraman el operativo de seguridad para el partido entre Peñarol y Sportivo

Este fin de semana se vive en Paraná el clásico más popular del fútbol de la Liga Paranaense: Peñarol vs Sportivo Urquiza. El partido se disputará este sábado a las 15.30 en la cancha del Tricolor. Las puertas se abrirán a las 14.La Policía de Entre Ríos presentó el operativo de seguridad que se diagramó para el día del partido.Alicia Portillo, miembro de la Comisión Directiva de Peñarol, dijo aque “tenemos una expectativa enorme. Es la primera vez en mi vida que estoy en un club, me gusta y lo disfruto. Que se juegue este partido en nuestra cancha es algo que esperábamos hace tiempo”.Confirmó que “se jugará sin hinchada visitante, así que solo podrá estar en el estadio la hinchada local. Cuando el partido toque en Sportivo, ocurrirá lo mismo. Vamos a estar todos unidos y disfrutando del partido”.“La idea es que podamos disfrutar de un buen partido, que todos nos respetemos, que los jugadores se respeten entre ellos y con el árbitro. Vamos a disfrutar porque estamos en casa. Es un partido especial para ambos equipos”, dijo.María Galván, presidenta de Sportivo, indicó que “estamos con expectativas, volviendo los clásicos a sus canchas. Ahora le tocó a Peñarol y luego a nosotros nos tocará de local. Siempre se siente la ansiedad de que llegue el sábado”.“El plantel está a full trabajando desde el lunes. No tienen descanso, domingo juegan y lunes entrenan. Son chicos que nacieron en el club, la mayoría de inferiores”, agregó.Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de Paraná, expresó que “estamos contentos de que el clásico más popular vuelva a las canchas de sus clubes. Primero la ida se juega en Peñarol y la vuelta en Sportivo. Estuvimos trabajando para que sea un encuentro que se desarrolle en paz, que gane el mejor pero principalmente que gane el fútbol”.“Es solo con público local. La vuelta también será igual. Esperamos que esto sea un mojón para que en poco tiempo podamos disfrutar de un clásico con las dos hinchadas. Para ello tiene que ser una fiesta el partido, tiene que ser en paz y un espectáculo digno. Los dirigentes pidieron jugar en sus canchas, la Policía puso algunos puntos. Habrá más de 700 personas. Se llegó a esta última reunión donde se nos informaron las condiciones, los clubes aceptaron y trabajaremos todos en conjunto”, remarcó.Indicó que “el partido se podrá ver por el streaming de la Liga Paranaense y Canal Once. Eso colabora mucho para aquellos que quieren alentar a sus equipos, podrán ver el partido en vivo”.