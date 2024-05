Robo de remedios en el San Martín: iniciarán sumario a empleados investigados

Policiales Son seis las personas investigadas por robo de medicamentos en el hospital

El ministro de Salud, Guillermo Grieve; y la directora del hospital San Martín, María Emilia Sattler, anunciaron las disposiciones que se tomaron frente a la investigación judicial y policial por elque dispensa la Farmacia del nosocomio.Los empleados investigados fueron trasladados a otros servicios del hospital.aseguraron a-según aseguró- “por determinados hechos que desconocemos, pero que acompañamos”. “El servicio de farmacia siguió trabajando, resguardando a los pacientes”, acotó al respecto.Mientras se desarrolla la investigación a cargo del, el ministro anunció que por una disposición interna de Salud y la dirección del hospital San Martínpara determinar los hechos que corresponden a la organización hospitalaria”.“El hospital sigue trabajando con un reordenamiento y la disposición determinará cuál fue la conducta del hospital sobre las personas involucradas”, acotó al respecto.Por su parte, la directora del hospital San Martín, María Emilia Sattler, aclaró cuál fue la disposición interna que se tomó para los empleados investigados por el presunto manejo irregular de los medicamente que dispensa la farmacia del nosocomio:Se trata de. En el marco de la investigación judicial y policial, estas personas permanecen en libertad de acción, con lo cual, “seguirán concurriendo al hospital y cumpliendo con el horario laboral”, de acuerdo a lo que aclaró Sattler.“Somos empleados de la institución y la disposición no resentirá el funcionamiento de ninguno de los servicios”, destacó Sattler al aclarar: “Se suplanta la ausencia de estas personas tanto en Farmacia como en Depósito, con otro personal que se movió de otros servicios”.Frente a la investigación interna que se lleve adelante, Grieve aseguró que “el seguimiento de los psicofármacos y las drogas es una sistemática diaria, con lo cual,. “Habrá una información sumaria posterior a la investigación interna”, prometió.“El hospital funciona normalmente y el hecho no afecta a los pacientes”, reafirmó y, si bien estimó que los hechos que se investigan “datan desde hace tiempo”, para el ministro –que fue jefe del servicio de Terapia Intensiva del San Martín- resta determinar “de qué manera se pudo realizar sin que los controles no lo hayan detectado”. Para Grieve, podría haberse tratado de; aunque reiteró que “no es imposible, pero si es difícil por la cantidad de controles que se llevan adelante en todos los hospitales de la provincia”.“Hay tres personas comprometidas, a las que se trasladó a otro servicio para que, reiteró el ministro en relación a la causa que se investiga –según lo que delineó Grieve- “por el manejo de ciertos medicamentos que podrían haber salido del hospital hacia otro sitio”.Sattler reconoció queque causó la investigación fue “porque en el hospital se tuvieron los insumos que se necesitaron y el procedimiento de compra fue habitual”.Finalmente, Grieve anticipó que, “en forma preventiva,, pero frente a este hecho, vamos a alertar para que haya un mayor control”.