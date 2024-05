Alumnos ejemplares: aprovechan los recreos para juntar residuos de la escuela

Dos estudiantes de Escuela Técnica Nº1 “General Francisco Ramírez” a diario llevan adelante la noble tarea de mantener limpio el predio del establecimiento. Durante todos los recreos y horas libres,También, controlan que no haya recipientes con agua y así evitan la propagación del mosquito del dengue.Este miércoles, en el inicio de la jornada escolar, docentes reconocieron la labor de los dos estudiantes de primer año y todo el alumnado los felicitó con un fuerte aplauso.registró cuando los alumnos izaron la bandera y luego recorrieron el predio juntando los residuos. Al respecto, el rector, Daniel Morali, contó que “la escuela cuenta con un gran predio y el espacio verde tiene más de dos hectáreas y el personal de maestranza no logra recorrer todo. Es por ello que siempre le pedimos colaboración para que los chicos no ensucien y si ven algún papel en el piso. En este marco, Maycol y Christopher se lo han tomado con mucha responsabilidad y juntan los residuos con una bolsa”, dijo al expresar “se apropiaron con mucho cariño de la escuela y es algo que nos gratifica mucho”.En este sentido, valoró que “la escuela es de todos y estas acciones nos hacen bien”.En tanto, Maycol , quien ya había terminado de realizar su recorrido habitual contó que “ya limpiamos bastante y nos sirve para entrar en calor. Hace una semana que a diario hacemos esto: juntamos papeles, bolsitas, botellas, latas y una vez encontramos unas chapas”.´

Queremos que la escuela quede mejor

En este sentido, Christopher, contó que quiere mucho a su escuela y le gusta que esté limpia. Además, amplió que con el correr de los días a más estudiantes le gustó la iniciativa de estos dos chicos y también se sumaron a ayudar. “En un momento fuimos cuatro recorriendo la escuela limpiando”, agregó muy emocionado.“El predio es muy grande y esperamos que se sumen más chicos, para que entre todos podamos cuidar las cosas”, valoró al sostener que “una vez encontramos paquetes de cigarrillos y latas de cerveza, fierros y demás”.“Es una tarea que requiere cuidado y a veces usamos guantes para evitar lastimarnos”, sumó.“Lo hacemos en el tiempo libre, es decir en los recreos o una vez que salimos de la escuela”, mencionó Christopher, al contar que en las horas libres también la usan para ayudar. “Está bueno porque haciendo esto ayudamos y se nos pasa más rápido el tiempo”.Ambos relataron que a la hora de tirar los residuos en el contenedor primero realizan la tarea de separar en materiales reciclajes y los que no. Es algo que también sirve para concientizar-. Además, si vemos recipiente con agua los damos vuelta para evitar la proliferación de dengue, para que no junten larvas.“La educación ambiental es transversal y en la formación de todos, es por eso que insistimos con el tema, hay que cuidar el predio y queremos que todos cuiden del tema”, cerró el rector.