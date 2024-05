Realizaron una jornada de vacunación para personas y mascotas en Puerto Viejo

Se llevó a cabo una jornada integral de salud en Puerto Viejo, donde trabajaron conjuntamente el Centro de Salud de la zona y Zoonosis municipal de Paraná.se acercó para conocer más detalles sobre la actividad en cuanto a controles, concientización, prevención y vacunación.Valeria Rodríguez Alcántara, directora del establecimiento de salud, dijo: “A partir de nuestro interés, por mordeduras de animales y la dificultad de acceder a la vacunación adecuada, articulamos con Zoonosis, que colocaron vacunas antirrábicas y medicación antiparasitaria en los animales. Además, aprovechamos para hacer controles en las personas y vacunación”.En tanto, Sheila Reisenauer, licenciada en enfermería e integrante del staff, indicó que “aplicamos vacuna antigripal, covid, hepatitis B y doble adulto, que protege contra la difteria y tétanos. Así que concientizamos sobre vacunación en personas y animales”.“También realizamos control de tensión arterial, peso, talle y perímetro de cintura, que es un factor determinante en el riesgo cardiovascular”, agregó.La gente se acercó para hacerse controles e instaron, a quienes no pudieron asistir a la jornada de este viernes, a acercarse al centro de salud, de 7 a 18 horas todos los días, brindando atención a toda la comunidad.En cuanto a los accidentes con los animales, Rodríguez Alcántara contó que “la gente minimiza la mordedura del perro, pero hay riesgos implícitos en relación a la rabia y al tétano. Pueden ser heridas sucias, por eso es importante la vacunación”.Luego se refirió al déficit en la cobertura en los varones: “El adulto varón quedó alejado del servicio de salud, ya que no tienen contacto seguido. Caso contrario a las mujeres, quienes en el embarazo reciben vacuna antitetánica y están protegidas”.“El varón viene cuando sucede algún episodio. Para cualquier lesión sucia es importante que se aplique la vacuna antitetánica cada 10 años”, expresó. Actualmente en el calendario de los niños, la última dosis se da a los 11 años y es la triple bacteriana celular.“Es importante dar este mensaje a toda la comunidad. Con la vacuna doble adulto se permite que al tener una lesión no haya que aplicar un tratamiento mayor”, explicó.Para terminar, comentaron que respecto al parto respetado, el viernes 31 de mayo harán en el centro de salud una jornada de concientización a las embarazas sobre la ley que las ampara, que es la 25229. (Elonce)