Familiares de Ariel Goyeneche presentaron documental frente a Tribunales

¿Qué sucedió el 12 de febrero?

Marcos Chacón, quien fuese amigo de Ariel Goyeneche, afirmó: “Acerca del audiovisual que se llevará adelante, adelantó: “Es usar el material que es de conocimiento público que está girando en las redes desde la misma mañana de la muerte de Ariel.. Asimismo, prosiguió que en la pieza audiovisual “quise demostrar es simplemente la realidad. Podemos decir que este material está hecho de una manera ecuánime, con gente que sabe y entiende y que justamente dieron sus opiniones”.“El documental planta bandera firmemente.Ahora el profesional en mí te dice que vamos a analizar qué dicen todos los demás. Lo que está puesto acá el hecho que se filmó, lo que dice González y Roncaglia y lo que vimos que pasó por los relatos de la gente, de los mismos vecinos, de especialistas en salud mental, de relato de un médico forense”, profundizó.En cuanto a novedades en la causa, manifestó: “No soy el forense para decirte una fecha exacta, pero tengo data de que prometieron un lapso de diez días hace algunos días atrás”. En la misma línea, agregó: “Analía Goyeneche, hermana de Ariel, amplió acerca del documental: “Estamos presentando un material que amigos de Ariel y la familia pudimos hacer reconstruyendo un poco parte de lo que sucedió esa noche”.“La causa ha avanzado, el fiscal ha avanzado. Ahora nos encontramos hace tres meses esperando los resultados. Hay demoras que no dependen de la Fiscalía, sino del departamento médico forense. Hoy la causa está en un punto donde espera los resultados, que son los anátomos patológicos, para establecer el tipo de asfixia. Todo lo demás de la investigación sobre lo que sucedió aquella noche, las pruebas objetivas (videos, pericias de Gendarmería, testimonios, testigos, policías que no están implicados en los hechos) ya transcurrió. La Fiscalía ya tiene toda esa información. Con los resultados, se van a conocer las imputaciones a quienes están implicados en el homicidio de Ariel”, remarcó.Acerca de la función administrativa que cumplen los policías por estos momentos, la familiar opinó de la decisión de la cúpula policial: “Es un dolor inmenso el que atravesamos. Tuvimos un solo encuentro con el ministro de Seguridad, que fue luego de sus declaraciones. Pudimos acercarle una carta a él y decirle el dolor que atravesamos como familia y también con sus palabras que en su momento dio a conocer. En ese encuentro, él nos pudo decir que no pudo ver los videos. Solo había tenido la versión de los policías implicados.“Mi hermano no se descompensó, no convulsionó, tal como ellos dicen sino que los videos hablan por sí mismos. No tomar ninguna medida disciplinaria de apartarlos porque hoy se sabe que actuaron mal. Es una deuda con la familia y con la sociedad”, aseveró Analía Goyeneche.El abogado querellante, Andrés Bacigalupo, manifestó: “Casi todo el material probatorio se encontraba incorporado a la causa, salvo los resultados definitivos de la autopsia. Por eso hemos insistido desde la querella con distintos pedidos en el despacho del departamento médico forense para que se pueda resolver con la mayor prontitud posible. Hace cinco días nos dieron un plazo estimativo de 10 días para los resultados finales. Estamos a la espera de eso, que va a cerrar todo el núcleo del material probatorio para dilucidar bien la acusación”. Asimismo, explicó: “Tenemos fe en que todo se va a realizar de manera objetiva y seria. Las muestras se encuentran en debido estado de conservación, que es lo que más nos interesaba. Los resultados de la autopsia quedan a disposición de las partes para que se puedan examinar, pedir mayores aclaraciones, se puedan examinar por peritos de parte”.El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, brindó precisiones de lo sucedido a Elonce. "Alrededor de las 5.45 de este lunes sobre calle Piedrabuena, el propietario de un domicilio ve pasar un móvil policial al que le advierte que había escuchado ruidos y la presencia de desconocidos sobre los techos", indicó el comisario y explicó que el sospechoso desciende, tras lo cual se comunicó la situación a la Fiscalía y desde donde se dispuso el traslado para su identificación. "Esta persona estaba excitada y sobresaltada e incluso manifestaba que lo perseguían", comunicó González al dar cuenta de "delirios y alucinaciones" por parte del sujeto."Se le informó a esta persona que iba a ser trasladado para cumplir con las diligencias, se le explica el acto policial y éste accede a dicha situación, sin ningún tipo de inconveniente. Pero mientras era trasladado, sobre calle Gualeguaychú y frente a comisaría segunda, el móvil detiene la marcha ante el semáforo y este hombre comienza a gritarle `Auxilio´ al policía que está en frente", aclaró el funcionario policial.En continuidad al relato, según los hechos habrían acontecido, González explicó que el hombre "fue traslado frente a la dependencia policial, sobre la acera, y empieza a tirar patadas e incluso rompe el vidrio del patrullero. Fue contenido y sujetado, pero empieza a descompensarse"."Se dio aviso al servicio de Emergencias, mientras el personal policial comienza a realizarse las tareas de reanimación, porque esta persona se quedaba sin aire, vomita y una especie de sustancia emana de su boca", reveló el comisario.