“El estudiantado es el que más se perjudica” con paros docente y de transporte

Este viernes se cumple el cuarto día de paro en el transporte urbano de pasajeros que afecta nuevamente a los usuarios de Paraná y el área metropolitana. Esta semana además, hubo una medida de fuerza de los sindicatos docentes, que hace aún más compleja la educación de los chicos.estuvo en la escuela secundaria Nº36 Capitán Justo José de Urquiza (ex Comercio Nº1) de Paraná, y dialogó con su rector, Flavio Camartino, quien dio cuenta que esta semana que finaliza “ha sido bastante complicada, tanto para estudiantes, como para docentes, personal directivo y maestranza”.Sobre la circular del CGE que se conoció este jueves y que autoriza a los maestros que viven a más de 15 cuadras de la escuela, a llegar una hora tarde a los establecimientos bajo justificativo, Camartino señaló: “Tenemos que garantizar una flexibilidad en los horarios, con una tolerancia de una hora para aquellos docentes que no tienen otra movilidad, pero se complica que el docente no solo trabaja en una escuela y tiene que trasladarse de un establecimiento a otro por varias cuadras. Hay que entender desde adentro”.Para el rector de la ex Comercio 1, “el estudiantado es el que más se perjudica con las medidas de fuerza, por eso pedimos a los padres que entiendan a cada una de las partes porque son conflictos que se van entrecruzando. La escuela está abierta y a disposición de quien necesite venir y plantear lo que tenga que plantear”.Con el objetivo de que los alumnos no pierdan saberes, se estableció enviar actividades mediante la página web de la escuela. “No son clases virtuales, son actividades para subsanar un inconveniente momentáneo e indeterminado que nos afecta”, aclaró Camartino.Finalmente, reflexionó: “Entendemos todas las posturas y todas las partes, hay que tratar de buscar entre todos la buena predisposición para seguir adelante”.La escuela secundaria Nº36 Capitán Justo José de Urquiza tiene una matrícula que supera los 700 estudiantes.