Acampe de choferes: “Pedimos que la empresa pague el 70% de lo que se adeuda”

Ciudadanos de la capital entrerriana y del área metropolitana sufren el tercer día sin colectivos, situación que afecta a diferentes sectores: estudiantes, maestros, comerciantes, empleados y toda aquella persona que usa el transporte público de pasajeros.Este jueves, los choferes de colectivos realizaron una asamblea frente a la empresa Mariano Moreno para analizar medidas a seguir y establecieron realizar un acampe en el lugar.Al respecto,habló con Juan José Brito, secretario gremial de UTA, quien expresó: “Estamos de la misma forma que cuando comenzamos, no hay ninguna novedad de nada, más allá de la reunión que tuvimos ayer en el Ministerio de Trabajo, donde no hubo ninguna propuesta de nadie”.Con respecto a la asamblea, indicó: “A la reunión la pidió la Municipalidad, donde también exigió la conciliación obligatoria que nos cabe porque estamos por sueldo. Al municipio tuvimos que esperarlo más de 45 minutos porque demoraban, pero después llegó un abogado que mandaron, quien no estaba interiorizado en nada. Nosotros fuimos para ver si había alguna propuesta por parte de la empresa y no lo hubo. A las 13 o 14 horas dejamos abierto un cuarto intermedio, estamos a disposición si nos llaman hoy o más tarde, venimos para ver si hay alguna propuesta. Hasta el momento, no pasó nada”.En cuanto al reclamo de UTA, seccional Entre Ríos, comentó: “Pedimos que la empresa ponga el 70% del sueldo que se está adeudando. Estamos a la esperar para ver qué van a decidir”.Acerca del acampe, mencionó: “Hicimos una reunión informativa con los chicos, donde decidimos realizar una vigilia para estar pendientes de lo que pueda pasar, el cual es por tiempo indeterminado. Cuando paguen lo que se está debiendo, se saldrá a trabajar”.