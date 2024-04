Brindan información a interesadas en incorporarse al Voluntariado Santa Rita

El voluntariado Santa Rita del Hospital Materno Infantil San Roque llevará a cabo un curso de formación para aquellos interesados que quieran sumarse al espacio.Hasta el 19 de abril, de 16 a 18 horas, se brindará información a las interesadas y se entregarán planillas para que las completen y respondan todas las preguntas.Isabel Zárate, la coordinadora del curso del voluntariado, indicó aque “estamos transitando la semana de información. A lo mejor quienes se acercan tienen otras expectativas y nosotros llegamos a ellas con nuestra experiencia, les contamos qué es el voluntariado, cómo trabajamos y demás. Ahí la persona ve si cubre o no sus expectativas para inscribirse”.“Llenan una planilla muy simple. Se van con la nómina de documentos que tienen que traer. La inscripción definitiva es a fines de abril. El curso inicia el 10 de mayo. Dura seis o siete meses. Los tres primeros son teóricos, les aportamos nuestras experiencias y conocimientos, las formas de trabajo. Vamos a tener invitados profesionales del hospital que nos enriquecen en la formación. Luego, a mediados de julio y agosto, empiezan las prácticas. Como guía tendrán una veterana que acompañe. Siempre hay miedo y temor, es necesario”, comentó.Indicó que “uno tiene experiencias fuertes y otras hermosas a lo largo del voluntariado. Una voluntaria debe tener empatía con el otro. Tiene que acompañar el dolor del otro. La función no es solo dar cosas materiales, que Paraná nos da mucho, es muy generoso. Lo que tiene una voluntaria es tiempo para ofrecer, el hombro, el oído, la empatía con el chico y sus familias”.“Somos 32 voluntarias en este momento, pocas para cubrir 12 turnos. No venimos solamente los domingos”, dijo.