Puerto Sánchez y El Morro se unieron para realizar jornada solidaria

En medio de una difícil situación económica que afecta a los barrios de Paraná Puerto Sánchez y El Morro, los merenderos y comedores de la zona se unieron para llevar a cabo una jornada solidaria el próximo 21 de abril en el Polideportivo de barrio El Morro, donde recibirán donaciones de alimentos.Mariana, referente de Puerto Sánchez, expresó: “Con los dos barrios siempre estamos acompañándonos en las situaciones difíciles, yAgregó: “Hemos vivido momentos difíciles, pero pensamos que de esto no se sale solos, así que nos juntamos para unir fuerzas y hacer un evento solidario con el objetivo de que lo recaudado sea para tratar de sostener o solventar el merendero y la olla comunitaria”., pero debido a los despidos, cada vez más personas necesitan asistencia. Mariana destacó: “Nosotros tratamos de asistir a todos, pero solo no podemos”.Por su parte, la referente del merendero “Pancitas llenas, corazones contentos”, en el barrio El Morro, comentó: “Hacemos lo posible para darles merienda a los chicos los días lunes, miércoles y viernes. Esta última semana se nos complicó porque no tenemos insumos, es por eso que pedimos donaciones a la gente del barrio”.Agregó: “Además, la idea es poder brindar una cena una vez a la semana. Nosotros asistimos ay siempre se van sumando más”.En cuanto al evento del domingo, Mariana anunció: “A partir de las 15 horas habrá profesores de zumba que participan solidariamente, también habrá música y juegos.