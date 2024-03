Se levantó el paro de colectivos en Paraná: las repercusiones de los usuarios

Paraná Los colectivos vuelven a circular tras levantarse el paro que afectó a usuarios

Se acreditó el pago a los choferes y finalmente se levantó el paro de colectivos en Paraná y el Área Metropolitana en horas de la tarde del martes. Al respecto,estuvo en Plaza Mansilla para conocer la opinión de los usuarios.Una mujer que se manejó por moto durante la mañana ante la ausencia del colectivo, expresó la importancia que tiene hoy en día para ella: “”. Sobre la cantidad de paros, indicó: “”. Por último, se quejó de las frecuencias y la suciedad en las unidades.Otra usuaria del transporte urbano se enteró inmediatamente del fin de la medida de la fuerza y expresó la poca gente que había en las paredes: “La gente no ha querido salir porque no había colectivo y además piensan que se va a volver a cortar”. “No puedo salir a trabajar o andar en remis o Uber porque es muy caro y es imposible”, expresó en casos de los días en los que no circulan los colectivos. Por último, anheló: “”.