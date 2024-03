Usina solidaria: cómo colaborar con los afectados por la inundación

La convocatoria titulada Usina Solidaria tendrá distintos números musicales y artísticos. Se invita a la comunidad a participar y colaborar con alimentos y elementos de limpieza. Será el miércoles 20, a partir de las 18, en el Centro Cultural ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861 de Paraná.



El ingreso a la jornada es gratuito y se apela a la colaboración de la ciudadanía con donaciones de alimentos no perecederos y elementos de limpieza, ya que tiene por finalidad acompañar el difícil momento que atraviesan miles de familias entrerrianas afectadas por las inundaciones.



Usina solidaria, es el título de la convocatoria que reúne a músicos y artistas que actuarán de manera gratuita para colaborar con la causa. Participarán las bandas Kill The Rollo, Cultura frita, Tito y Tavo Acústico, el DJ Nico Herrera, la Red de artistas del carnaval paranaense (RACP), Big Nacho y los Niños Gedes y artistas visuales de A la Vuelta de la Esquina, entre otros.



La actividad es organizada por Cáritas (filial Gualeguay), Hacemos Argentina, el Banco de Alimentos Paraná, Suma de Voluntades y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. ¿Qué se necesita?

Se puede colaborar acercando el miércoles a la Vieja Usina lo siguiente:



-Alimentos no perecederos: agua mineral, leche en polvo, azúcar, yerba, té en saquitos, cacao, aceite, fideos, arroz, legumbres, picadillo, puré de tomates, mermeladas, entre otros.



-Elementos de limpieza: lavandina, papel higiénico, jabón de tocador, alcohol en gel, toallas femeninas, pañales.



-Otros elementos: velas, bolsas de consorcio, recipientes, insecticida, desinfectante, repelente.