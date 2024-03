Mes de la Memoria: realizan debate con alumnos de escuela secundaria

Este 24 de marzo se cumplen 48 años del comienzo de la dictadura cívico-militar que impuso el terrorismo de Estado en nuestro país. Por ese motivo, y en consonancia con el Mes de la Memoria que se desarrolla en todo el país, se lleva a cabo una serie de actividades en el CIC II Este de la ciudad de Paraná.En ese sentido, Emilio Ruberto, director de CIC II Este, expresó a: “Arrancamos la cuarta semana de la ‘Memoria, Verdad y Justicia’. Ayer a la noche pasamos la película de 1985, con estudiantes del nocturno de Lomas del Mirador. Hoy tenemos el panel infancia e hijos de los ’70 y mañana seguimos con una obra de títeres abierta a todo público, donde asistirán las escuelas más cercanas. El jueves habrá humor y resistencia, mientras que el viernes se desarrollará un gran fogón de 20 a 00 horas, en el cual cantaremos ‘No nos han callado’”.En tanto, Gastón Mena, uno de los expositores, indicó: “La memoria siempre tiene que estar viva, sobre todo, en estos tiempos que estamos viniendo. Por más que estamos en democracia, no hay que olvidarse de los 30.000 compañeros que seguimos en la lucha permanente. En mi caso, por más que recuperé los restos de mi papá, sigo esperando los de mi mamá que fueron desaparecidos el 19 de abril de 1976 y busco una hermana que nació en cautiverio. Hoy estamos acompañando y siempre hablando de ‘Memoria, Verdad y Justicia’”.Finalmente, Gustavo Pierola, otro expositor, contó: “Es un libro que se llama ‘La risa no se rinde’ de la serie ‘Humor como resistencia’. Es un trabajo colectivo donde se juntaron ex presos, exiliados, militantes, en el cual manifestaban con relatos y cuentos, todas las vivencias en un contexto muy difícil que eran las cárceles y los campos de concentración. Era una forma de defenderse y resistir”.