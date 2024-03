Vecinos reclaman por un caño roto que pierde agua

Vecinos de barrio San Martín de la ciudad de Paraná reclaman que Obras Sanitarias de la Municipalidad arregle un caño roto, ubicado en la intersección de calles Salvador Maciá y José Ruperto Pérez, ya que está perdiendo agua.En ese sentido, Miguel León, un vecino del barrio, contó a: “Hoy nos levantamos con la noticia de que no teníamos casi causal de agua y, con el transcurso de las horas, nos dimos cuenta de que tampoco tuvimos la posibilidad de que suba el agua a los tanques, como para tener un suplemento. Apareció la rotura de este caño, con una pérdida muy importante de agua donde se comunicó a la conducción de Obras Sanitarias, quienes nos respondieron que ya habían mandado cuadrillas, pero eso no sucedió”.“El problema es que tenemos una mala experiencia, ya que hace dos cuadras más arriba teníamos una pérdida de agua, y tardaron dos meses en venir a arreglarla. Desde hace un año y medio, aproximadamente, la presión de agua en la zona, disminuyó de forma tan notable”, apuntó.Por último, señaló: “En este momento, no hay agua y la baja presión significa que uno abre cualquiera de las canillas de la casa, donde al principio sale como si fuera normal, pero después va disminuyendo”.