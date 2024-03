Colectiveros están disconformes con el aumento aunque acatarán la medida

Paraná UTA alcanzó acuerdo con choferes y se levanta el paro de colectivos en Paraná

Se levantó el paro de colectivos en Paraná y el Área Metropolitana tras el acuerdo entre FATAP y UTA Entre Ríos durante horas de la tarde. Tendrán un incremento salarial escalonado y quedó sin efecto la medida de fuerza.A raíz de esto,dialogó con Gustavo Bernal, que reaccionó a la negociación: “No se nos comunicó nunca nada. La misma gente que dirige la seccional UTA Entre Ríos, pero antes de estar donde están ahora se llenaban la boca diciendo que se debía hacer una asamblea informativa y no se tendría que haber comunicado en papelito. Hoy esta gente está haciendo lo mismo, no nos comentó nada y me enteré primero por gente de Santa Fe”. En la misma línea, amplió: “No se nos informa nada, nos pasan por encima y no tenemos derecho a opinar. Ahora me llegó un mensaje del cuerpo de delegados donde no están conforme con el arreglo, no acompañan lo que se arregló”.También desconoció que iban a realizar un control de las unidades de colectivo: “Hacen lo que quieren y cómo quieren. Para estar como están, dan vergüenza”.Acerca del acuerdo, reconoció: “No estamos de acuerdo para nada porque los 390 mil no remunerativos van a arreglar de acá a 20 días cuándo lo van a pagar y si lo van a hacer en dos cuotas o lo van a pagar de una sola vez”.