Hugo Varela se presentó en el Teatro 3 de Febrero: “Fue una noche bárbara”

El talentoso Hugo Varela estuvo presente este domingo a las 21 horas en el Teatro municipal 3 de Febrero de la ciudad de Paraná para presentar un nuevo show con mucho humor y la inclusión de la música.En primer lugar, el humorista comentó cómo estuvo el show: “Siempre tuvimos buenas experiencias en Paraná con el público, pero hoy fue una noche bárbara. Se engancharon todos, estaba colmadísima la sala y participaron en cuanto a propuestas que les hiciera. La pasé muy bien”.El humorista relató que tiene más de 40 años de trayectoria, pero “desde la primaria en las fiestas me hacían subir con la guitarra, con invitación de profesores y siempre estaba metido con alguna cosa que tenga que ver con el escenario. Pero no me di cuenta hasta muy grande que era lo mío. Pensaba que era un juego y que lo serio era otro”.