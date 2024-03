UTA confirmó paro: usuarios se quedarán sin servicio de colectivos

Paraná UTA ratificó el paro de colectivos por tiempo indeterminado desde este martes

Este martes, el transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná se verá afectado por un paro, lo que genera diversas opiniones entre los usuarios consultados porUna mujer expresó: “Mi hijo tiene que empezar la escuela y se me complica un poco para llevarlo. Cuando hay paro de colectivos, no lo llevo ya que está justificada la falta”.Asimismo, otro sujeto mencionó: “Un desastre el paro de colectivos y es muy malo el servicio”.Por otro lado, una mujer manifestó su descontento: “Esta situación no puede seguir así, primero fue el aumento del boleto, ahora quieren plata ellos, pero dinero no hay dicen los empresarios y perjudican a los usuarios. Laburo de lunes a sábado, soy empleada doméstica y uso el colectivo todos los días. Generalmente, cuando hay paro, me busca y me lleva mi patrón, pero ahora no está porque se encuentra en Buenos Aires”.