La Municipalidad de Paraná advierte sobre posibles intentos de estafa

En las últimas horas, se registraron intentos de estafa mediante llamados telefónicos o WhatsApp, lo que pone en alerta a la comunidad de Paraná. Ante esta situación, se recomienda no brindar datos personales, no abrir links desconocidos y mucho menos realizar transferencias de dinero.



Se aconseja, en caso de recibir estos mensajes por WhatsApp o llamados, que realicen la denuncia a la Policía o al 911.



En esta ocasión, el presidente de la Comisión Vecinal de las Américas, fue quien recibió un llamado telefónico del número 3434059416, cuya identificación decía “Logística de Transportadora Gas del Norte”, solicitándole una base de datos de futuros postulantes para empleos, ya que las dos personas que había proporcionado “la Dirección de Empleo de la Municipalidad”, no se presentaron a trabajar.



“Recibí el llamado y me dijeron que era del sector Logística de Transportadora Gas del Norte, que buscaban choferes de la zona. Me pasaron un link y se lo reenvié a una persona que está sin trabajo. Lo contactaron y le pidieron que transfiera 70 mil pesos para hacerle la documentación para el empleo. Hizo la transferencia y no se contactaron más”, denunció Pablo Tobare, presidente de la Comisión Vecinal de las Américas.



“Hago esta denuncia para advertirle a las otras comisiones vecinales, porque sé que muchas cuentan con base de datos de personas que necesitan empleo”, indicó Tobare.



Ante esta situación, la Municipalidad de Paraná hace un llamado a la población para estar atentos y ante cualquier duda, hacer la denuncia correspondiente.